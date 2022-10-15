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В России появится сеть кафе "Союзмультфильм"

В России появится сеть кафе "Союзмультфильм"

Российская киностудия "Союзмультфильм" сообщила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для предприятий общепита. Особенность франшизы заключается в тематическом оформлении интерьеров по мотивам популярных советских мультфильмов.

"Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак", - заявили в пресс-службе киностудии.

В "Союзмультфильме" отметили, что франшиза даст законную возможность использовать тематическое оформление интерьеров и меню для кафе и ресторанов в стиле полюбившихся россиянам мультфильмов. Среди них – "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Маугли", "38 Попугаев" и "Зебра в клеточку", а также "Умка", "Винни-пух", "Малыш и Карлсон", "Чиполино". Особенностью "Союзмульткафе", по словам коммерческого директора киностудии Владимира Чибисова, станет интеграция игровых пространств.


"Формат семейного кафе в целом сейчас ограниченно представлен в линейке существующих ресторанных франшиз, и мы решили заполнить эту нишу. Наличие игровых пространств делает наши кафе многофункциональными: в них можно проводить тематические детские мероприятия, праздники и дни рождения, мастер-классы", - заявил Чибисов.

Коммерческий директор подчеркнул, киностудия располагает уже двумя франшизами – мультимедийным центром "Союзмультпарк" и развлекательно-познавательным центром "Союзмультклуб".

Летом киностудия Yellow, Black and White, "Союзмультфильм" и онлайн-кинотеатр Start совместно опубликовали тизер-трейлер совместного фильма "Чебурашка". Премьера картины состоится 1 января 2023 года.

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По материалам: uposters.ru

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