. В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме

В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме

В российском регионе двое детей погибли при пожаре в домеВ Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в домеСюжетПожары в России

Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае, говорится на сайте МЧС России по региону.

Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном жилом доме в селе Ивановка Шарыповского района. Пожар охватил более 100 квадратных метров. Выясняются причины пожара и обстоятельства гибели детей. В июне ЧП произошло в другом регионе.

В Притобольном районе Курганской области при пожаре в частном доме погибла россиянка с двумя детьми (двух и восьми лет). Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Следователи начали проверку после случившегося.
Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в селе Крутояр Ужурского района Красноярского края при пожаре в частном доме задохнулась россиянка с трехлетним сыном. Пожар начался в детской комнате. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
«Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей Бебуришвили об ушедшей от рака маме
«Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей
Как приятно заниматься зарядкой с пушистиком
Как приятно заниматься зарядкой с пушистиком
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти
Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти
Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Отар Кушанашвили наговорил себе на статью
Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы
Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы
Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях
Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях
Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу плохо, у меня больное сердце»
Людмила Поргина: «Думала, умру после разговора с Варшавером. Дышу
Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
Platinum Games объяснили, почему их игры не выходят на приставках Xbox
ЦБ будет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
ЦБ будет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием в развитии
В Москве мобилизовали не служившего выпускника детдома с отставанием

Еще по теме

Двое детей погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Приамурье
Жертвами пожара в доме в Хабаровском крае стали трое человек
При пожаре в частном доме под Псковом погибли трое детей
Заведено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Татарстане