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В США сравнили травлю Маска и Трампа

В США сравнили травлю Маска и ТрампаAmerican Thinker: травля Маска за желание купить Twitter схожа с угрозами Трампу

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подвергся травле после того, как изъявил желание купить Twitter и сделал заявления по Украине. Обозреватель The American Thinker Раджан Лаад сравнил положение Маска и экс-президента США Дональда Трампа.

«Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия», — пишет Лаад.

Он также добавил, что Маска стали обвинять в расизме, после чего были начаты федеральные расследования. По его мнению, подобный сценарий схож с ситуацией Трампа, когда осуждение со стороны демократов не позволило экс-президенту продвигать свою политическую линию.

Лаад предсказал усиление критики Маска со стороны СМИ, поскольку правительство Соединенных Штатов противится тому, что предприниматель защищает свободу слова и стремится поменять статус-кво в государстве.

Ранее Маск объяснил, почему система связи Starlink уходит с Украины. По его словам, из-за военного конфликта на территории Украины Starlink может погибнуть, хотя для ее поддержки были направлены огромные ресурсы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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