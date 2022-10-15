. Валерия показала, как занимается йогой в купальнике

Певица Валерия восхитила поклонников своей физической формой. Валерия в следующем году отпразднует юбилей — ей исполнится 55 лет. Но поверить в это невозможно. Артистка прекрасно выглядит в свои годы. Она может себе позволить носить любые откровенные наряды, мини-платья и смело делиться фотографиями в купальниках. А все потому, что она много занимается спортом и правильно питается. Валерия предстала перед поклонниками в оливковом спортивном купальнике и черных лосинах, подчеркнувших ее стройную фигуру. Она смогла изогнуться в весьма непростой позе.«Я всегда очень вдумчиво занималась фитнесом, а когда увлеклась йогой, мое сознание вообще перевернулось. Именно йога привела меня к пониманию работы своего тела. Казалось бы, столько лет ее практикую, но чем дальше, тем больше кажется нераспутанных узлов… Наше тело отражает, чем и как мы живем, а спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — поделилась Валерия своим рецептом сохранения спокойствия в трудные времена. А поклонники оценили позу певицы. Понятно, что она требует больших усилий и долгой практики. Многие признались, что, будучи сильно моложе, ни за что бы не решились на такие эксперименты со своим телом. Другое дело — Валерия: невозможно поверить, что эта стройная девушка уже успела стать бабушкой. «Я в 35 так не согнусь, а Валерия в 54 — просто респект. Богиня!» «Невесомая», «Валерия отсчитывает годы назад, а это дается лишь избранным», «Как будто снова 18 лет. Всегда прекрасна», — осыпали артистку комплиментами подписчики.