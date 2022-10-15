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Виктория Боня осталась без денег

Виктория Боня осталась без денег
42-летняя модель Виктория Боня стала ближе к народу. Ведущая недавно вернулась из Гималаев, где она совершала восхождение на гору Манаслу. Покорить вершину звезде «Дома-2» так и не удалось из-за угрозы схода лавины, однако модель все равно была впечатлена путешествием. Боня уверяла, что после всех тех опасностей и ужасов, с которыми она столкнулась в экспедиции, ее мировоззрение круто изменилось. Но, оказалось, что перемены произошли и в повседневной жизни Виктории – она стала ближе к народу. Очевидцы заметили российскую знаменитость в самолете, летевшем из Ниццы в Стамбул, и были удивлены, увидев, что гламурная красотка сидит не в бизнес-классе, а в «экономе», да еще и на весьма неудобном месте посередине, зажатая между обычными пассажирами, пишет Telegram-канал «Антиглянец».
Свою бюджетную поездку Боня пока никак не прокомментировала, но в Сети уже не раз появлялись слухи о том, что финансовое благополучие модели – это мыльный пузырь. Якобы она лишь делает видимость, что живет в достатке, тогда как на самом деле вынуждена на многом экономить. Не случайно Виктория даже не смогла посетить косметолога после возвращения из экспедиции, где она получила так называемый «загар альпиниста», обезобразивший ее лицо. В итоге модель вынуждена была ходить на улице в медицинской маске и проводить время на пляже, чтобы как-то выровнять тон кожи. Не исключено, что у Бони закончились деньги, которые ей выплачивает экс-возлюбленный Алекс Смерфит в виде алиментов на дочь. Возможно, в этом месяце бизнесмен решил ничего Виктории не давать, потому что девочка оставалась на его попечении, пока ее мама покоряла горные вершины.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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