Возвращаем свежесть и чистоту: чем отстирать шторку в ванной от ржавчины, желтизны и налета
Принятие ванны или душа может быть приятным, освежающим и расслабляющим обрядом, если заранее позаботиться о чистоте не только ванны, но и занавески для душа. Именно здесь часто скапливается грязь и вредные микроорганизмы. Узнайте, чем отстирать шторку в ванной от ржавчины, желтизны и налета, чтобы она была свежей и эстетично выглядела.
Как стирать занавеску для душа
Стирка шторки поможет сэкономить деньги, так как ее не придется выбрасывать, и можно будет ею пользоваться еще продолжительное время.
В стиральной машине можно стирать только те занавески, которые сделаны из полихлорвинила или полиэстера. При этом важно обращать внимание на рекомендации по стирке, которые оставил производитель:
- использовать режим деликатной стирки;
- не использовать функции отжим и сушка;
- применять только жидкий гель для стирки.
После того как машинка выполнила операцию, занавеску нужно развесить на штанге в свободном состоянии, чтобы она хорошо просохла.
Помните, шторку ни при каких обстоятельствах нельзя выжимать руками, в противном случае она деформируется и испортится.
Чем отстирать шторку в ванной от ржавчины, желтизны и налета
Образование налета и желтых пятен на занавеске — результат мыльных отложений и некачественной воды из водопровода. Устранять его нужно в обязательном порядке, так как кроме неэстетичного вида, на шторке могут распространяться вредоносные бактерии.
Устранить налет и пятна поможет раствор из домашних средств:
- развести 5 столовых ложек уксуса на полстакана воды или растворить 7 чайных ложек лимонной кислоты в половине стакана воды;
- залить жидкость в пульверизатор и нанести ее на места загрязнения;
- процедуру нужно проводить несколько раз на протяжении 3-4 часов;
- важно, чтобы вода была горячей при каждом нанесении раствора на шторку.
А чтобы добиться еще лучшего эффекта, следует нанести на шторку кашицу из соды и любого моющего средства с помощью губки или щетки и качественно протереть пятно.
После того как все операции будут выполнены, шторку нужно хорошенько прополоскать и вывесить на балконе для полного высыхания.
Чем отмыть занавеску в ванной от плесени
Плесень способна проникать в самые глубокие места в ткани, поэтому, чтобы избавиться от грибка на длительное время, следует применить интенсивную чистку с помощью концентрированных растворов:
- развести белизну (5-6 колпачков) в половине ведра воды;
- растворить пакетик лимонной кислоты в том же количестве воды;
- столовый уксус смешать с водой в соотношении 1:3.
Используйте один любой рецепт из представленных для очистки шторки. При этом занавеску нужно выдерживать в растворе на протяжении 5-6 часов. После этого ее следует постирать любым удобным способом: в машинке или вручную и повесить сушиться на штанге.
Если на шторке остались пятна, которые не получилось вывести одним из вышеперечисленных способов, следует:
- нанести нашатырный спирт на пятно;
- посыпать пищевой содой и хорошенько потереть загрязнения;
- постирать занавеску любым удобным способом и просушить.