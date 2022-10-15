. Возвращаем свежесть и чистоту: чем отстирать шторку в ванной от ржавчины, желтизны и налета

Принятие ванны или душа может быть приятным, освежающим и расслабляющим обрядом, если заранее позаботиться о чистоте не только ванны, но и занавески для душа. Именно здесь часто скапливается грязь и вредные микроорганизмы. Узнайте, чем отстирать шторку в ванной от ржавчины, желтизны и налета, чтобы она была свежей и эстетично выглядела.

Как стирать занавеску для душа

Стирка шторки поможет сэкономить деньги, так как ее не придется выбрасывать, и можно будет ею пользоваться еще продолжительное время.

В стиральной машине можно стирать только те занавески, которые сделаны из полихлорвинила или полиэстера. При этом важно обращать внимание на рекомендации по стирке, которые оставил производитель:

использовать режим деликатной стирки;

не использовать функции отжим и сушка;

применять только жидкий гель для стирки.

После того как машинка выполнила операцию, занавеску нужно развесить на штанге в свободном состоянии, чтобы она хорошо просохла.

Помните, шторку ни при каких обстоятельствах нельзя выжимать руками, в противном случае она деформируется и испортится.

Чем отстирать шторку в ванной от ржавчины, желтизны и налета

Образование налета и желтых пятен на занавеске — результат мыльных отложений и некачественной воды из водопровода. Устранять его нужно в обязательном порядке, так как кроме неэстетичного вида, на шторке могут распространяться вредоносные бактерии.

Устранить налет и пятна поможет раствор из домашних средств:

развести 5 столовых ложек уксуса на полстакана воды или растворить 7 чайных ложек лимонной кислоты в половине стакана воды;

залить жидкость в пульверизатор и нанести ее на места загрязнения;

процедуру нужно проводить несколько раз на протяжении 3-4 часов;

важно, чтобы вода была горячей при каждом нанесении раствора на шторку.

А чтобы добиться еще лучшего эффекта, следует нанести на шторку кашицу из соды и любого моющего средства с помощью губки или щетки и качественно протереть пятно.

После того как все операции будут выполнены, шторку нужно хорошенько прополоскать и вывесить на балконе для полного высыхания.

Чем отмыть занавеску в ванной от плесени

Плесень способна проникать в самые глубокие места в ткани, поэтому, чтобы избавиться от грибка на длительное время, следует применить интенсивную чистку с помощью концентрированных растворов:

развести белизну (5-6 колпачков) в половине ведра воды;

растворить пакетик лимонной кислоты в том же количестве воды;

столовый уксус смешать с водой в соотношении 1:3.

Используйте один любой рецепт из представленных для очистки шторки. При этом занавеску нужно выдерживать в растворе на протяжении 5-6 часов. После этого ее следует постирать любым удобным способом: в машинке или вручную и повесить сушиться на штанге.

Если на шторке остались пятна, которые не получилось вывести одним из вышеперечисленных способов, следует: