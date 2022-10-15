. ВС РФ сорвали попытку переправы украинских военных через реку Оскол

Возле населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В результате удара авиации и артиллерии были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Помимо этого, сообщается, что военные Украины предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении возле населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, а также Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. Однако российским военным удалось отбросить ВСУ на исходные позиции, при этом были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины и семь пикапов.

Также в ночь на 14 октября на Запорожском направлении была сорвана подготовка Вооруженных сил Украины к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. На Николаево-Криворожском направлении противник пытался наступать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. Все атаки были отражены, заключили в Минобороны.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления украинских военных в регионе. По его словам, несмотря на попытки ВСУ начать наступление в районе Дучан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений.