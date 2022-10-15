. ВС РФ сорвали попытку переправы украинских военных через реку Оскол
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ВС РФ сорвали попытку переправы украинских военных через реку Оскол

ВС РФ сорвали попытку переправы украинских военных через реку Оскол

Возле населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В результате удара авиации и артиллерии были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Помимо этого, сообщается, что военные Украины предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении возле населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, а также Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. Однако российским военным удалось отбросить ВСУ на исходные позиции, при этом были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины и семь пикапов.

Также в ночь на 14 октября на Запорожском направлении  была сорвана подготовка Вооруженных сил Украины к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. На Николаево-Криворожском направлении противник пытался наступать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. Все атаки были отражены, заключили в Минобороны.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления украинских военных в регионе. По его словам, несмотря на попытки ВСУ начать наступление в районе Дучан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений.

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По материалам: pnp.ru

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