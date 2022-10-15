. Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля
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Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля

Ржавчина кузова - одна из наиболее сложных для решения в автосервисе проблем: если при обычном сколе или царапине достаточно просто обновить слой краски, то здесь приходится долго полировать металл, а то и вовсе заменять его, что будет стоить очень дорого. Иногда такие автомобили даже не подлежат восстановлению - такое происходит, есл идолгое время не уделять внимание состоянию кузова.

Зачем нужна антикоррозионная обработка автомобиля

Вот важнейшая причина, почему требуется антикоррозийная обработка авто - лучше предупредить проблему, чем пытаться её решить, заплатив за это внушительную сумму. Такую обработку проводит официальный дилер Mitsubishi в Минске.

Почему стоит обработать авто от коррозии

Для этого есть несколько причин:

  • более долгий срок службы автомобиля;
  • эстетичный вид на протяжении всего этого времени;
  • меньшая подверженность прилипанию грязи;
  • к такому покрытию плохо пристаёт и снег.

Всё это помимо того, что обработка позволяет защитить автомобиль от одной из главных неприятностей для его владельца - коррозии. Если не озаботиться этим вовремя, могут потребоваться уже другие меры, такие, как кузовной ремонт.

Что такое ремонт кузова и когда он нужен

Это общее понятие, включающее в себя устранение вмятин, сколов, царапин и других поверхностных повреждений, а также полировку и избавление от коррозии. Необходимо заказать его, если:

  • откололся фрагмент лакокрасочного покрытия;
  • появились царапины;
  • автомобиль недавно попал в ДТП и имеет его следы;
  • кузов начал ржаветь.

Официальный дилерский центр Mitsubishi проводит кузовной ремонт в Минске - не важно, какая у него степень сложности, какие части кузова приходится восстанавливать. Здесь принимаются все страховые случаи, какую бы форму договора вы ни выбрали для страхования своего транспорта.

Даже если вы заметили на автомобиле небольшие пятнышки ржавчины - медлить с обращением в сервисный центр нельзя. Чем дальше откладывается обращение к специалистам, тем шире распространится коррозия. Если же вы только что купили машину (особенно подержанную), желательно обработать её от ржавчины как можно раньше. Специалист центра определит, какое средство лучше использовать, на какие области его нанести и что вы должны делать в дальнейшем, чтобы правильно ухаживать за автомобилем.

Лучше проходить такие мероприятия у официального дилера - так вы будете наиболее уверены в подлинности и качестве материалов.


# Авто

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