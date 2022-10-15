. Зара рассказала, почему ее сыновья не пойдут по ее стопам
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Зара рассказала, почему ее сыновья не пойдут по ее стопам

Зара рассказала, почему ее сыновья не пойдут по ее стопам
Певица Зара призналась, почему ее дети Максим и Даниил не станут артистами. Зара  дала интервью для «Газеты.Ru», в котором поделилась информацией о своих сыновьях – Максиме и Данииле. Она призналась, что ее дети не собираются становиться артистами. «Точно могу сказать, что не вижу в них склонности к творческим профессиям. Мне все-таки кажется, что детей, увлеченных музыкой, изобразительным искусством, танцами, видно сразу», – объяснила звезда. Артистка рассказала, что ее старшему сыну Даниилу нравятся точные науки, а младший сын Максим увлечен иностранными языками.
«Максимке нравятся иностранные языки. Ребенок растет с желанием говорить на разных языках мира: у него отличная память, он хорошо и быстро переводит. Данечка же интересуется точными науками. В последнее время часто проявляет себя в различных проектах, где необходимо выделить проблемы, подготовить доклад, прийти к конкретным выводам», – поделилась Зара. Напомним, что у артистки двое сыновей от начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Они развелись в 2016 году.
# Шоу-бизнес Зара, певица
По материалам: z-aya

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