. 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 18-21 октября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 18 по 21 октября, на приставках Xbox выйдет более 20 новых игр и DLC. Среди интересного можно отметить ожидаемые A Plague Tale: Requiem и Persona 5 Royal. Плюс состоится релиз игры Gotham Knights.

Так выглядит список релизов на Xbox на следующую неделю — с 18 по 21 октября:

Game Pass

A Plague Tale: Requiem (18 октября) (Xbox Series X | S)Ghostbusters: Spirits Unleashed (18 октября)Kovox Pitch (18 октября)Them’s Fightin’ Herds (18 октября)The Sims 4 Free-To-Play (18 октября)41 Hours (19 октября)Pnevmo-Capsula (19 октября)The Last Hero of Nostalgaia (19 октября)WW2: Bunker Simulator (19 октября)Batora: Lost Haven (20 октября)Doomed To Hell (20 октября)Gas Station Simulator (20 октября)Jackbox Party Pack 9 (20 октября)One True Hero (20 октября)Park Story (20 октября)Second Extinction (20 октября)Shapeshooter (20 октября)Tempus — Level Escape (20 октября)Aery — Last Day Of Death (21 октября)Gotham Knights (21 октября) (Xbox Series X | S)JoJo Siwa: Worldwide Party (21 октября)New Tales From The Borderlands (21 октября)Persona 5 Royal (21 октября)

Для подписки Game Pass на следующую неделю заготовлено тоже немало интересных релизов:

A Plague Tale: Requiem (18 октября)Phantom Abyss (20 октября)Persona 5: Royal (21 октября)

Стоит отметить, что Microsoft на следующей неделе должна анонсировать игры для Game Pass на вторую половину октября.