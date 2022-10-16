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6 идей для уютного интерьера в холодное время года — и 13 готовых решений

6 идей для уютного интерьера в холодное время года — и 13 готовых решений

Как обновить интерьер этой осенью, не затевая крупных перестановок и ремонта, и сделать пространство уютнее? Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 6 простых идей и 13 вещей, которые помогут их воплотить.

1.Осветлите темные зоны

Осенью и зимой продолжительность светового дня сокращается критически — утренний подъем и конец рабочего дня приходятся на сумерки, ну а если уж за окном дождь и метель, то становится совсем тоскливо. Так что в этот сезон важно добавить в интерьер дополнительные источники света. Обратите внимание на портативные лампы, которые можно поставить, например, на полку с книгами, или зажигайте свечи на столе во время приема пищи — это придаст дополнительное чувство уюта.

Что купить

Светильник светодиодный на батарейках, 768 руб.


Светильник напольный переносной, 4 228 руб.


Коллекция свечей "Как солнце" в коллаборации с художницей Марго Трушиной, 14 500 руб.


2.Добавьте яркости

Стены, выкрашенные в яркие цвета, — довольно популярный прием в дизайне интерьеров (как правило, цветной делают какую-то одну стену для создания акцента), но если не хочется затевать даже мини-ремонт, то присмотритесь к яркому креслу, абстрактной картине, вазе или винтажному плакату.

Что купить

Арт-принт "Велосипедистка" Полины Шутовой, 2 900 руб.


Ваза Quadra Puede, 17 490 руб.


3.Выбирайте сделанные вручную вещи

Современный минималистичный дизайн иногда выглядит совсем бездушным. Разбавить типовую обстановку можно какими-то авторскими вещами, напоминающими о временах, когда домашний уют наши бабушки создавали своими руками. Внимание стоит обратить на лоскутные одеяла, скатерти локальных брендов, авторскую керамику, винтажные вещи и декор ручной работы.

Что купить

Прихватки-рукавицы из шерсти с мраморным узором, 2 290 руб.


Панно декоративное, 2 000 руб.


Стеганый лоскутный чехол для подушки, 3 500 руб.


4.Создайте зеленый уголок

За время локдауна, когда жилье было и домом, и офисом, многие открыли для себя преимущества дополнительного зонирования, а спрос на ширмы значительно вырос. Идею можно использовать и при обустройстве квартиры в холодное время года. Вместо ширмы можно использовать кадки с растениями. Поставьте их рядом с любимым креслом или диваном в гостиной, создав уютный уголок, который и в стужу будет напоминать о лете.

Что купить

Цитрофортунелла, 6 000 руб.


Банан карликовый, 15 616 руб.


5.Сочетайте фактуры

Еще один способ обновить интерьер — соединять разные фактуры, комбинируя, например, мягкие поверхности с декором в индустриальном стиле или кожу и дерево.

Что купить

Ковер, 1 999 руб.


Статуэтки из бетона, 3 300 руб.


6.Делайте ставку на тактильность

За последние пару лет наблюдается тренд на "тактильные" интерьеры с использованием приятных на ощупь материалов. Начать можно с велюровых штор с мягкой бархатистой поверхностью, которые вполне могут стать настоящим антистрессом.

Что купить

Велюровые шторы, 6 159—10 439 руб. (в зависимости от размера)



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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