. 6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий потенциал на максимум

Вадим Карасев

Каждый из нас хочет быть максимально успешным и продуктивным. Особенно это касается людей творческого склада ума и творческих профессий. Эксперты рассказали о том, как таким людям можно достичь максимума эффективности своего труда.

Если вы хотите поймать вдохновение, можете воспользоваться простыми методиками, но очень важно также помнить про советы, о которых пойдет речь далее. Они помогут настроиться на правильную волну.

Всегда изучайте что-то новое

Оставаясь человеком, которого тянет к новым знаниям, вы сможете подпитывать свою мотивацию. Далеко не всегда нам хочется работать, просыпаясь в понедельник утром, но если оставаться голодными до новых знаний и опыта, это сделает вас счастливым, а также даст вам цель на день. Любознательность — главное топливо креативных людей и отличный источник сил даже для тех, чья работа не связана с творчеством. Стремление познавать себя и окружающий мир может помочь вам в поисках чего-то уникального в своей личности.

Не бойтесь разделения работы и творчества

Далеко не всегда творческий процесс можно успешно монетизировать и превратить в работу мечты. Зато абсолютно всегда можно посвящать время основной работе, параллельно развиваясь в интересном для вас направлении. Не спешите зарабатывать на увлечениях, потому что недостаток денег может надломить вас и вашу любовь к чему-то интересному. Главная цель любого творчества — ощущение радости и удовлетворения. Если смотреть на свое увлечение как на способ заработка, это может лишить вас получения удовольствия от процесса создания чего-то прекрасного.

Не нужно пытаться быть непохожими ни на кого

Каждый творческий человек, да и не творческий тоже, пытается найти в себе нотку оригинальности. Всем хочется выделяться и быть уникальными. Этот нацриссизм не приводит ни к чему хорошему. Дело в том, что любые песни, любые рассказы, стихи и любые картины являются результатом вдохновения. Создать нечто такое, чего не было никогда до вас, невозможно. Именно поэтому не стоит даже тратить на это свое время и нервы. Ваши творения и ваша работа будут похожи на то, что создавалось ранее, но это не имеет особого значения, ведь все равно ваши творения будут уникальными.

Не бойтесь неудач

Просто пробуйте делать то, что вам нравится. Со временем вы станете экспертом в том, что любите всем сердцем. Да, понадобится время и много сил, но вы должны помнить, что неудачи — это неотъемлемая часть творческого процесса. Все великие писатели, музыканты и художники создавали что-то неудачное, но это не значит, то им нужно было взять и бросить начатое. Страх есть всегда, но в случае с творческим процессом его необходимо побороть. В проблемах и разочарованиях нет ничего плохого. Это просто очередной опыт и возможность скорректировать курс.

Ищите себе занятие

Для креативного человека безделье является одной из самых больших и опасных проблем. Творческое начало может обернуться против того, кто им обладает. Именно поэтому многие одаренные личности утопают во вредных привычках, чем портят свое здоровье и лишают себя продуктивности, счастья. Старайтесь делать так, чтобы творческий процесс был обязательным. Если вы очень устали после тяжелого рабочего дня, можно сделать исключение, но если есть выбор между бездельем и возможностью заняться своим хобби, то выбирайте второе, иначе последствия будут печальными.

Наверняка вы слышали фразу «аппетит приходит во время еды». То же самое можно сказать и про творческий процесс — «вдохновение приходит во время любимого занятия». Музыканты в поиске мотивации могут часами играть бессвязные аккорды, а художники рисовать непонятные каракули.

Творческое начало есть в каждом

Вы не сможете раскрыть на максимум свой интеллектуальный потенциал, если будете думать, что в вас нет даже толики творческого начала. Оно есть во всех людях — просто не все осознают его присутствие. Признайте, что вы тоже творец и вы можете создавать нечто прекрасное. Осознание этого факта поможет вам в поисках энтузиазма и постановке новых целей.