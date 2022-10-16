. Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч за перепевку «Бухгалтера» Альбиной Джанабаевой
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Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч за перепевку «Бухгалтера» Альбиной Джанабаевой

Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч за перепевку «Бухгалтера» Альбиной Джанабаевой

Два года назад в шоу «Три аккорда» экс-солистка группы «ВИА Гра» спела кавер на композицию группы «Комбинация». Записанный эфир передачи был в свободном доступе в сети интернет и ненароком попал в поле зрения правообладателя.


Несколько лет назад Апина наткнулась на один из выпусков программы «Три аккорда», где экс-участница «ВИА Гры» исполняет хит «Бухгалтер». Алена является автором текста, а значит выступает правообладателем композиции. Использование и распространение ее труда без разрешения, певица посчитала возмутительным и подала на федеральный канал в суд.

Тяжба длилась долго и только сейчас стало известно, что закон на стороне бывшей солистки группы «Комбинация». Теперь руководство должно выплатить артистке 150 тысяч рублей как главному правообладателю. Отметим, ранее видео с выступлением Джанабаевой, где она поет про дебет с кредитом, заблокировал Роскомнадзор после иска о защите авторских прав.

Напомним, песня «Бухгалтер» написана в 1991 году. Ее исполняла группа «Комбинация», солистки Алена Апина и Татьяна Иванова.

58-летняя звезда 90-х продолжает выступать на сцене. Апина участвует в концертах, выпускает новые песни, дает интервью. В последнее время Заслуженная артистка России следит за своей внешностью, делает инъекции красоты и другие процедуры.

Кроме того, исполнительница хита «Электричка» предпочитает заниматься спортом на открытом воздухе. Вместо душных спортзалов, она прорабатывает все группы мышц во время подъема в горку. Тренировку идут на пользу звезде. Поклонники отметили изменения в ее фигуре. «Красотка, суперсекс»; «Вы прекрасны»; «Вдохновляющие», — оставляют восторженные комментарии поклонники Алены в ее микроблоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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