. Алена Апина засудила Первый канал

Певица Алена Апина выиграла суд у Первого канала. Два года назад в шоу «Три аккорда» экс-солистка группы «ВИА Гра» спела кавер на композицию группы «Комбинация». Записанный эфир передачи был в свободном доступе в Сети, поэтому ненароком попал в поле зрения правообладателя. Несколько лет назад Апина наткнулась на один из выпусков программы «Три аккорда», где экс-участница «ВИА Гры» исполнила ее хит «Бухгалтер». Алена является автором текста, а значит выступает правообладателем композиции. Использование и распространение ее труда без разрешения певица посчитала возмутительным и подала на федеральный канал в суд. Тяжба длилась долго и только сейчас стало известно, что закон на стороне бывшей солистки группы «Комбинация». Теперь руководство должно выплатить артистке 150 тысяч рублей. Отметим, ранее видео с выступлением Джанабаевой, где она поет про дебет с кредитом, заблокировал Роскомнадзор после иска о защите авторских прав.Напомним, песня «Бухгалтер» написана в 1991 году. Ее исполняла группа «Комбинация» — солистки Алена Апина и Татьяна Иванова. 58-летняя звезда 90-х продолжает выступать на сцене. Апина участвует в концертах, выпускает новые песни, дает интервью. В последнее время заслуженная артистка России следит за своей внешностью, делает инъекции красоты и другие процедуры. Кроме того, исполнительница хита «Электричка» предпочитает заниматься спортом на открытом воздухе. Вместо душных спортзалов, она прорабатывает все группы мышц во время подъема в горку. Тренировку идут на пользу звезде. Поклонники отметили изменения в ее фигуре. «Красотка, суперсекс»; «Вы прекрасны»; «Вдохновляющие», — оставляют восторженные комментарии поклонники Алены в ее микроблоге, сообщает Telegram-канала Mash.