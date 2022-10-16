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Алена Хмельницкая скорбит об умершем отце: «Не дали отгоревать. Плохо без тебя, холодно»

Алена Хмельницкая скорбит об умершем отце: «Не дали отгоревать. Плохо без тебя, холодно»

Хмельницкая до сих пор не может смириться с потерей самого близкого человека. Актриса трогательно обратилась к папе в годовщину его смерти.


Отец 51-летней Алены Хмельницкой посвятил свою жизнь балету. 20 лет он проработал в Большом театре, а после — преподавателем в хореографическом училище. Жизнь Александра Хмельницкого оборвалась после третьего инсульта в возрасте 83 лет. Актриса до сих пор не может смириться с утратой.

«Сегодня год, как не стало моего папы. Год! По ощущениям месяца 3-4… Не дали отгоревать. Была половинка октября, ноябрь, декабрь, январь, почти весь февраль и все… Страшный год, жуткий. Жизнь на паузе, пап… Плохо без тебя, холодно и не уютно. Мы держимся, стараемся. Люблю тебя очень, скучаю и это навсегда», — написала Алена Александровна.

Поклонники поддержали любимую артистку: «Без них очень тяжело! Но надо привыкать жить с этой мыслью. Пока мы помним, они живы! Сочувствую. Светлая память!»; «Светлая память вашему папе. Человеку, который так прекрасно воспитал свою дочь. Всех вам благ, Алена!»; «Аленушка, обнимаю тебя крепко. Папуле светлая память».

Отец поддерживал Хмельницкую во всем, был рядом в период развода дочери с режиссером Тиграном Кеосаяном. «Я обрадовался новости о расставании Алены с Тиграном. Ну у меня не было с ним никакого контакта. Он не был мне другом», — признавался папа актрисы. Сейчас, по словам Алены, она счастлива в новых отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. Пара живет вместе с 2014 года, хотя до сих пор официально не зарегистрировала отношения.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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