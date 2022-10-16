. Алла Пугачева отписала дорогую недвижимость

Певица Алла Пугачева сделала дорогой подарок. 73-летняя народная артистка СССР отказалась от элитной недвижимости в Москве в пользу Кристины Орбакайте. Квартира на Тверской оценивается в крупную сумму. Алла Пугачева лишь месяц пробыла в Москве после возвращения из Латвии. Артистка 1 сентября отвела детей Лизу и Гарри в школу, но 29-го улетела в Израиль на частном джете. До отъезда Примадонна провела оценку своей российской недвижимости со специалистами.Легендарную квартиру, расположенную на Тверской улице, она оставила дочери. Стоимость жилья оценивается в 80 миллионов рублей. При этом эксперты уверяют, что сумма может быть и выше. В квартире находится много антиквариата, включая картины, которые приобретал еще покойный муж звезды, режиссер Александр Стефанович. Исполнительница шлягера «Арлекино» еще в 2014 году переписала эту недвижимость на Орбакайте. Кристина не живет в этой квартире. Она предпочла остановиться в апартаментах в районе метро «Белорусская». Именно там обитает звездное семейство, включая мужа артистки Михаила Земцова и их дочь Клавдию, когда бывает в России.