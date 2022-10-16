. Алла Пугачева вернется в Россию, считает певица Варвара
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Алла Пугачева вернется в Россию, считает певица Варвара

Алла Пугачева вернется в Россию, считает певица Варвара
Певица Алла Пугачева полила грязью россиян и сбежала из страны. 49-летняя певица заявила, что возвращения Аллы Пугачевой в Россию ждут 90 процентов ее знакомых. Варвара верит в мудрость народной артистки СССР. Алла Борисовна в нынешнем году сделала несколько резонансных заявлений. Культовая певица попросила внести ее в список иноагентов «моей любимой страны». Примадонна раскритиковала режиссера Никиту Михалкова и телеведущего Владимира Соловьева. Пугачева с нескрываемым удовольствием общается в Израиле с эмигрировавшими деятелями культуры – Борисом Гребенщиковым, Андреем Макаревичем*, Земфирой. Певица Варвара (Алена Сусова) хорошо знакома с коллегой. Она ранее публично спела в Юрмале ее хит «Любовь одна виновата».
«Ей очень понравилось мое исполнение, — вспомнила Варвара. — Она мне тогда сказала: «Никогда не перевоплощайся ни в кого. Будь собой!»». Заслуженная артистка России призналась, что ее шокировало поведение Пугачевой. Тем не менее, она убеждена в том, что поп-звезда вскоре вернется в Россию. «Все, кого я знаю, 90 процентов точно, — поклонники Аллы Пугачевой, — заверила этно-поп-певица. — Все ждут, когда она приедет. Я вообще не понимаю, что произошло. Алла Борисовна — махина, глыба. Она очень мудрая. Думаю, она вскоре сделает правильный выбор». Варвара отметила, что количество ее концертов в последнее время значительно сократилось. В августе певица выступала в Кузбассе, Красноярске и Новосибирске. Однако осенью артистка осталась без гастрольной работы. «Утром встаешь и думаешь: «Как бы не сойти с ума от того, что происходит в мире». И ком в груди, который давит, не проходит. Мне кажется, что все в таком состоянии находятся сейчас. Трудное время: нам надо выстоять», — подчеркнула участница шоу «Две звезды. Отцы и дети» в интервью «МК». * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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