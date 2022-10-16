. Аллу Пугачеву не хотят видеть в России

Певица Алла Пугачева оскорбила не только людей, но и преданных поклонников, которые не хотят ее видеть. Артистка теперь проживает в Израиле. На днях в Тель-Авиве прошел концерт певицы Земфиры, после которого Пугачева поделилась совместной фотографией. У подписчиков снимок вызвал противоречивые чувства... Множество фанатов Аллы Пугачевой были уверены, расстроены и раздосадованы ее бесконечными отъездами за границу. Читая про очередной вылет исполнительницы из страны давние поклонники переживали: смогут ли еще раз попасть на концерт Примадонны? К последнему своему отъезду Алла Пугачева тщательно подготовилась: продала, по слухам, свой семейный замок в деревне Грязь, а также стащила школьные документы своих детей. Вывод напрашивается следующий: обратно Пугачева с мужем и детьми не собираются.Такой поступок был многими охарактеризован как предательство: как можно уехать из страны, которая сделала тебя знаменитой и позволила заработать баснословное состояние?! Фанатов, критикующих ее решение она, как писали ранее, обозвала «холопами» и «рабами», чем настроила против себя огромное количество людей. На днях Алла Пугачева, получившая ВНЖ Израиля, поделилась фотографией с певицей Земфирой. Под снимком, тем не менее, появились комментарии касаемо возвращения Пугачевой на Родину. Впереди ведь декабрь и шоу «Голубой огонек», который сложно будет представить без Примадонны. Пользователи социальных сетей запретили сбежавшей за границу Пугачевой возвращаться в Россию. «Назад вам дорога закрыта», «Показушная радость, предательская сущность», «Никогда не возвращайтесь. Не дай бог, опять всплывете в «Голубом огоньке», – разошлись комментаторы.