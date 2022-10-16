. Ана де Армас рассказала, что общего между ней и Мэрилин Монро
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Ана де Армас рассказала, что общего между ней и Мэрилин Монро

Ана де Армас рассказала, что общего между ней и Мэрилин Монро

Звезда нашумевшего фильма "Блондинка" Ана де Армас стала героиней нового номера Hollywood Authentic. В нем она вновь предстала в образе Мэрилин Монро в объективе английского фотографа Грега Уильямса.


В интервью изданию актриса рассказала о том, что общего обнаружила между собой и культовой голливудской кинодивой. По признанию Аны, она не сразу поверила в то, что роль ей подходит, поскольку поначалу не находила ничего, что связывало бы ее с Монро.

Однако, изучив ее биографию, я увидела неожиданные параллели между нашими жизнями. Во многом это связано с тем, что она, будучи женщиной, существовала в среде, которая пыталась ее эксплуатировать, но старалась заставить людей воспринимать себя как серьезную актрису. Мне это близко.



Ана отметила, что с тех пор киноиндустрия мало изменилась и что акулы бизнеса все еще мешают актрисам выйти за рамки навязываемого типажа.

Но я не хочу ограничивать себя. И мне кажется, Мэрилин была достаточно умна, она знала, как работает бизнес, и пыталась выйти за рамки. Она была амбициозна и хотела стать лучше, расти как актриса.



Эндрю Доминик, Ана де Армас и Брэд Питт на премьере "Блондинки" в Венеции

Работу Аны де Армас в фильме "Блондинка" критики в основном оценивают положительно, однако сама картина вызвала много споров — ее создателей обвиняют в том, что они так и не показали, какой Монро была в реальной жизни, а лишь эксплуатировали привлекательный образ "страдающей красотки". Показывая Мэрилин жертвой, они проигнорировали многие ее успехи и достижения — например, тот факт, что она создала собственную продюсерскую компанию.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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