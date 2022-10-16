. Андрей Малахов увлекся опасной техникой снимания стресса
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Андрей Малахов увлекся опасной техникой снимания стресса

Андрей Малахов увлекся опасной техникой снимания стресса
Как сообщает пресса, ведущий Андрей Малахов проходит опасные процедуры для жизни, чтобы избавиться от стресса. Российские селебрити постоянно ищут способы, как им оставаться молодыми, красивыми и позитивно настроенными. Желательно, без особых усилий. Благо, современная наука всегда готова в этом помочь. Так помолодевший и повеселевший Андрей Малахов, буквально излучающий радость всем своим видом, как выяснилось, ярый поклонник ксенонотерапии. Есть такой способ избавления от нервозности и тревожности путем вдыхания смеси ксенона и кислорода. «Ощущения от ксенонотерапии примерно такие — тело постепенно накрывает большой теплой волной, по нему начинают бегать приятные мурашки, а плохие мысли улетучиваются. Кто-то погружается в дрему, у кого-то, наоборот, резко проясняется разум и приходят озарения… Поговаривают, Андрей Малахов тоже поклонник ксенона. Ходит на него в известную клинику…»,  — рассказал КП экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.
Он тоже пробовал этот способ борьбы с депрессией в гостях у директора одного из рекламных агентств. В мизерном количестве под присмотром реаниматологов.  Потому как процедура хоть и разрешена Минздравом с 2010-го года, но проводить ее должны профессионалы. Нынешним летом во время сеанса ингаляций газом ксенон в Москве умер 45-летний топ-менеджер. А вообще ксенонотерапией лечат последствия стресса, в том числе бессонницу; обещают избавить от тревожности, нервозности, улучшить настроение и память. Кстати, придумали этот метод в России, а теперь используют в самых элитных клиниках США и Европы. Стоимость хорошего настроения за полчаса сна начинается от 25 тысяч рублей за два литра ксенона и достигает 57 тысяч за пять литров веселящего газа.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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