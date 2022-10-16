. Ани Лорак осталась без многомиллионного бизнеса

Певица Ани Лорак похоже не собирается возвращаться в Россию. Артистка сворачивает предпринимательскую деятельность в России. 11 октября налоговая служба ликвидировала компанию певицы, которая много лет приносила ей миллионную прибыль. С начала спецоперации исполнительница хранила молчание относительно своей позиции, чем вызывала недовольство со стороны украинских поклонников. На родине артистки в Черновцах даже демонтировали ее именную надпись на Аллее звезд. Так или иначе, певица затаилась на несколько месяцев: не посещала мероприятия, не давала интервью, прекратила концертную деятельность. А недавно стало известно о запланированных ею гастролях в городах Европы. Похоже, 44-летняя артистка сворачивает творческую деятельность в России: 11 октября налоговая служба ликвидировала ООО «Ани Лорак Продакшн», сообщает «КП».Сообщается, что компания исключена из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием «недостоверных сведений». Отметим, фирма, зарегистрированная в городе Красногорске Московской области, с 2015 года занималась организацией концертов певицы, выпуском ее треков и клипов. И приносила звезде до 40 миллионов рублей дохода в год. Напомним, налоговики занимались фирмой Лорак еще в прошлом году. Так как ее юридический адрес не соответствовал фактическому. К слову, проверки начались после откровенного интервью звезды, в котором она намекнула на домогательства со стороны Константина Меладзе. Якобы он предлагал ей содействие в продвижении в обмен на отношения.