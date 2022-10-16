. Анита Цой встретилась с курсантами и военнослужащими в Казанском танковом училище

Вадим Карасев

В рамках проекта "Своих не бросаем" в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище прошел концерт Аниты Цой для мобилизованных. Об этом сообщает издание "БИЗНЕС Online".

Мероприятие открыл депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. Он рассказал об истории конфликта на Украине, Минских соглашениях, причине специальной военной операции.

Затем на сцену вышла народная артистка России Анита Цой, спев песню 1997 года "Полет".

Певица не стала произносить речей перед собравшимися, лишь изредка между песнями, которые шли в режиме нон-стоп, сообщала об истории создания своих произведений, каждое из которых, по ее словам, она "переживает, пропускает через себя".

Концерт продолжался около часа и завершился бурными овациями курсантов училища и мобилизованных, которые уже на следующей неделе отправятся к месту проведения спецоперации.