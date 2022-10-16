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Анна Седокова считает себя уродиной

Анна Седокова считает себя уродиной
39-летняя певица Анна Седокова призналась, что ее накрыла волна неудач и депрессии. Артистка призналась, что очень переживает из-за своей фигуры. Певица сорвала фотосессию. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» месяц назад прилетела в Москву из США. Седокова испытывает большие сложности вдали от супруга Яниса Тиммы и детей. «Я безумно скучаю по семье, по пальмам в Майами, мужу, щенку. Я чувствовала, как теряю задор, рвение и смысл, что мой уровень энергии находится так низко, что вот-вот и я поломаюсь», — пожаловалась Анна. Певица пила вино вечерами, но легче ей не становилось. Она столкнулась с острой стадией крапивницы, всё ее тело покрывалось пятнами. Седокова не могла ходить в тренажерный зал.
На этом несчастья не заканчивались. «Сделки  срывались, контракты уходили другим. Последняя съемка оказалась катастрофой по одной простой причине, я чувствовала себя толстой и некрасивой. Я смотрела на картинку в экране камеры, и хоть со мной работала лучшая команда, с которой мы создали уже много красоты, я чувствовала себя уродом», — пояснила поп-звезда. Однако теперь она сказала себе, что хватит вести такой образ жизни. Анна вспомнила, как первый раз вышла на сцену, создала свою первую коллекцию одежды и даже просто приехала в Москву с одним чемоданом странной одежды. «Этот день я начинаю по-новому!» — резюмировала певица.   
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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