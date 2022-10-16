. Анонсированы выходные с двойным опытом для Overwatch 2 — они продлятся 3 недели

Вадим Карасев





Из-за проблем на старте Overwatch 2 студия Blizzard решила преподнести игрокам несколько приятным бонусов. Ранее было объявлено, что в период с 25 октября по 6 декабря все игроки получат в Overwatch 2 бесплатно скин и брелок на оружие. А вместе с тем, разработчики пообещали выходные с двойным опытом.

Теперь известно, когда выходные с двойным опытом пройдут в Overwatch 2 — они будут длиться 3 недели:

C 21 октября (с 21:00 по МСК) по 24 октября (до 21:00 по МСК)C 28 октября (с 21:00 по МСК) по 31 октября (до 21:00 по МСК)C 24 ноября (с 21:00 по МСК) по 28 ноября (до 21:00 по МСК)

Напомним, сама игра Overwatch 2 является условно-бесплатной, и недавно разработчики рассказали, что в ней уже более 25 млн игроков.