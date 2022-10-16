. Азиза высказалась о мобилизации известного музыканта
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Азиза высказалась о мобилизации известного музыканта

Азиза высказалась о мобилизации известного музыканта
Певица Азиза заявила, что Игорь Тальков-младший не будет уклоняться от призыва. Артистка подчеркнула, что певец не будет прятаться, но все-таки проявит себя лучше на ином поприще. Сын Игоря Талькова получил недавно повестку о мобилизации, однако ее не вручили музыканту лично, а отдали его матери. Артист сказал, что мало понимает в «бюрократии», но заметил, что никогда не держал в руках оружия.
Певица Азиза, которая является крестной матерью одного из его детей (у Игоря Талькова-младшего их двое), заметила, что у артиста правильная жизненная позиция, и он давно помогает ребятам, которые служат. Буквально с первых дней волнений он, к примеру, ездит на Донбасс и выступает. Но не афиширует этого. «Игорь уже давно самомобилизован по зову своей души и велению сердца. (…) Игорь такой человек, что обязательно пойдет в военкомат. У него двое маленьких детей, один из которых — мой крестник. Но Игорь никогда не будет говорить ни о них, ни о своих болезнях. Он — другой человек», - заметила Азиза в беседе с корреспондентом МК.ru. Звезда полагает также, что у каждого человека - свое предназначение. У Талькова-младшего - это музыка.
# Шоу-бизнес Азиза, певица
По материалам: z-aya

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