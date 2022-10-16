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Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру

Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру
Клавдия Безверхова довольно часто упоминает свой музыкальный альбом и уверяет, что в ближайшее время должен будет появиться второй. Видимо, она рассчитывает стать второй Ольгой Бузовой.
 В данный момент у Клавдии Безверховой уже есть собственный музыкальный альбом и в ближайшем будущем должен будет выйти еще один. Может быть Клава планирует стать еще одной Ольгой Бузовой? Более того, она, кажется, уверена, что останется участницей Дом-2.

Собственно, по девушке было видно, как она с самых первых дней своего возвращения на Дом-2 рассчитывала, что Артём Грант сильно поможет ей в продвижении песен. Однако сам Грант сообщил, что после возвращения с Беларуси он впал в осеннюю депрессию и временно игнорирует обитательниц женских спален.

К слову, ранее Грант обещал оказывать активную помощь и поддержку тем, кто придёт на Поляну после кастингов, которые он проводил. Кажется, мужчине стало скучно на Дом-2.

Неужели Клавдия Безверхова рассчитывала на сотрудничество с Артёмом, но в итоге приобрела ещё одного конкурента? В данный момент ей оказывал помощь лишь Николай Должанской, но Грант, который обещал поддерживать, как-то с этим не торопится.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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