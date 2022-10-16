. Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру

Вадим Карасев

В данный момент у Клавдии Безверховой уже есть собственный музыкальный альбом и в ближайшем будущем должен будет выйти еще один. Может быть Клава планирует стать еще одной Ольгой Бузовой? Более того, она, кажется, уверена, что останется участницей Дом-2.Собственно, по девушке было видно, как она с самых первых дней своего возвращения на Дом-2 рассчитывала, что Артём Грант сильно поможет ей в продвижении песен. Однако сам Грант сообщил, что после возвращения с Беларуси он впал в осеннюю депрессию и временно игнорирует обитательниц женских спален.К слову, ранее Грант обещал оказывать активную помощь и поддержку тем, кто придёт на Поляну после кастингов, которые он проводил. Кажется, мужчине стало скучно на Дом-2.Неужели Клавдия Безверхова рассчитывала на сотрудничество с Артёмом, но в итоге приобрела ещё одного конкурента? В данный момент ей оказывал помощь лишь Николай Должанской, но Грант, который обещал поддерживать, как-то с этим не торопится.