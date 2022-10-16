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Целуются и ходят за ручку: Агата Муцениеце и Вован из «Реальных пацанов» показали чувства в горах

Целуются и ходят за ручку: Агата Муцениеце и Вован из «Реальных пацанов» показали чувства в горах

Пока бывший муж Агаты Муцениеце наслаждается медовым месяцем с молодой женой, актриса тоже не теряет времени зря. Брюнетка демонстрирует пылкую страсть к звезде сериала «Реальные пацаны» Владимиру Селиванову.

33-летняя звезда теперь не только снимается в кино — Муцениеце решила запеть. Вместе с Селивановым, который выступает под псевдонимом VAVAN, актриса записали трек «Субботним вечером», на которую в скором времени появился клип. Для съемок видео пара ездила в Нальчик.

История получилась романтичной: Агата и Владимир находятся в горах, плавают на лодке, держатся за руки, а в конце и вовсе сливаются в страстном поцелуе. Актриса никак не прокомментировала этот поступок, но сама работа и новое амплуа ей понравились. «У меня уже заела в голове эта песня. Смотрите, какая получилась красота. То, что надо, чтобы отвлечься от всего происходящего в мире», — написала в блоге 33-летняя звезда сериала «Закрытая школа».

Владимир тоже не остался в стороне. «Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%», — не стал скрывать своих чувств к Агате VAVAN. Связывает ли артистов только совместный проект, пока неизвестно. К слову, Селиванов счастлив в браке, но его супруга Виктория не является медийной личностью. Пара воспитывает дочь Еву.

А вот Агата сейчас в разводе. О личной жизни не распространяется, хотя о том, какого она хочет видеть рядом с собой человека, говорит отрыто. «Самое главное в отношениях — когда два сильных человек могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотят этого сделать. Вот это для меня идеальный тандем, но я не уверена, что найду такой вариант», — недавно делилась Муцениеце.


# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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