. ЧП: Неизвестные напала на воинскую часть и убили одиннадцать человек
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ЧП: Неизвестные напала на воинскую часть и убили одиннадцать человек

ЧП: Неизвестные напала на воинскую часть и убили одиннадцать человек
В Белгородской области совершен теракт. Появилась информация, что в Белгородской области в одной из воинских частей неизвестные расстреляли людей. В результате теракта погибли 11 человек, еще 15 оказывается помощь. Минобороны России подтвердило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт, в результате которого погибло 11 человек. 15 получили ранения, сейчас им оказывается помощь. Террористы уничтожены на месте. На данный момент идет расследование произошедшего. Во время занятия по огневой подготовке с мобилизованными, готовящимся к спецоперации, преступники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения, — также сообщает ведомство. По данным телеграм-канала Mash, погибшие — добровольцы из Брянской области.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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