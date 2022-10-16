. ЧП: Неизвестные напала на воинскую часть и убили одиннадцать человек

В Белгородской области совершен теракт. Появилась информация, что в Белгородской области в одной из воинских частей неизвестные расстреляли людей. В результате теракта погибли 11 человек, еще 15 оказывается помощь. Минобороны России подтвердило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт, в результате которого погибло 11 человек. 15 получили ранения, сейчас им оказывается помощь. Террористы уничтожены на месте. На данный момент идет расследование произошедшего. Во время занятия по огневой подготовке с мобилизованными, готовящимся к спецоперации, преступники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения, — также сообщает ведомство. По данным телеграм-канала Mash, погибшие — добровольцы из Брянской области.