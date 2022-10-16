. Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести успех

Вадим Карасев

Рожденные в год Змеи — это люди, которые часто ходят возле успеха, но никак не могут его достичь и прикоснуться к нему. Эксперты рассказали, что нужно сделать этим людям, чтобы обрести его и стать счастливее.

Люди, появившиеся на свет в 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 или 2013 году, достаточно мудры для того, чтобы понять, что выбранный ими путь и методы развития неверны. Именно поэтому данная статья будет для них крайне полезной. Талисманы удачи тоже важны, но самое главное, чтобы само сердце вело их к успеху.

Научиться следить за словами

Люди-Змеи — это те, кто могут долго терпеть обиды и плохие поступки окружающих, но потом взорваться и начать говорить то, о чем могут в последствии пожалеть. Что бы ни происходило, важно сначала думать, а потом говорить. Если не следовать этому простому принципу, можно спровоцировать появление крайне опасных конфликтов. Еще Змеи могут необдуманными фразами и оскорблениями загнать себя в крайне неприятную ситуацию.

Перестать фокусироваться на результате

Многие люди данного Восточного Знака думают лишь о конечное цели, не фокусируясь на самом процессе её достижения. Это неверный подход, поскольку это лишает их удовольствия от самого процесса. Змеи нередко думают лишь о том, как бы поскорее решить какую-то важную проблему, но не разбивают задачу на более мелкие. Как итог — они не получают удовольствия от их решения, а счастье от достижения конечной цели становится мимолетным.

Победить страх перемен

Змеи очень хотят изменить свою жизнь, но не могут понять, как им относиться к этому желанию. Они очень боятся встретить на пути какие-то неурядицы и выйти из зоны комфорта. Им хорошо в своем коконе из привычных каждодневных дел, но в таком состоянии человек никак не развивается.

Научиться говорить «нет»

Змеи порой не могут отказать в помощи другу, родственнику, коллеге. У этой черты характера нет никаких позитивных последствий. Наоборот, чрезмерная доброта и неумение отказывать могут сделать Змей жертвами манипуляторов, что зачастую и происходит. Эксперты настоятельно рекомендуют людям данного Знака научиться думать в первую очередь о себе, расставляя приоритеты таким образом, чтобы жизнь не казалась бесконечной вереницей дел и забот.

Перестать верить слухам

Люди, чьим покровителем является Змея, часто верят на слово всему, что говорят окружающие. Они не могут найти золотую середину, поэтому ибо не верят вообще ничему из того, что говорят, либо же верят абсолютно всему. Второй вариант более опасен. Важно научиться отделять факты от лжи. Тут можно довериться интуиции.

Не бояться делать что-то самостоятельно

Дело в том, что рожденные в год Змеи часто хотят сделать что-то хорошо и дешево, но так не бывает. Идеальны выход из ситуации — научиться делать это самим. Когда Змеи не самостоятельны, их часто разочаровывает помощь окружающих. Они расстраиваются из-за того, что предоставленные кем-то оплаченные услуги или одолжения приводят к новым проблемам. Чтобы этого не происходило, нужно просто перестать просить о помощи, по возможности занимаясь всем самостоятельно.