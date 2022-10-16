. День 16 октября в истории

День отца.

Установлен указом Президента РФ от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Праздник отмечается в третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства.

Первоначально праздник отмечался в последнее воскресенье октября как День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. С 2000 года, согласно указу Президента РФ, он получил современное название, а отмечать его стали в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство России включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них. Около 4 тысяч учреждений и предприятий заняты проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автодорог и сооружений, изготовлением и ремонтом дорожной техники. Для России развитие дорожной сети является стратегическим приоритетом.

Общая протяженность дорог общего пользования в нашей стране составляет более 1,4 миллионов километров, в том числе федеральных — свыше 50 тысяч километров, регионального — порядка 515 тысяч километров и местного — около 900 тысяч километров.

День работников пищевой промышленности.

Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году и отмечается в третье воскресенье октября.

В пищевую промышленность России входит около 30 отраслей и более чем 60 видов производства. Это более 20 тысяч предприятий, на которых работают порядка 2 миллионов человек.

Всемирный день продовольствия.

Па­мятная дата ООН, установленная резолюцией Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в 1979 году. Всемирный день продовольствия отмечается в день основания этой организации — 16 октября 1945 года.

По данным ФАО, около 800 миллионов человек в мире страдают от голода.

Всемирный день хлеба.

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Печь хлеб начали ещё за 15 тысяч лет до нашей эры. По мнению учёных, однажды во время приготовления зерновой каши часть ее вылилась и превратилась в румяную лепешку, которая привлекла людей своим приятным запахом и вкусом.

Сегодня хлеб — один из самых популярных видов пищи во всём мире, и в каждой стране есть свои традиции его приготовления. Например, в России традиционными стали каравай и ржаной хлеб, на Ближнем Востоке — пита, во Франции — багет, в Италии — фокачча, на северном Кавказе — чурек.

А больше всего хлеб любят в Турции. Страна даже попала в книгу рекордов Гиннеса — в год там потребляют около 200 килограмм хлеба на душу населения.

День Босса.

Идея проведения этого праздника принадлежит американке Патриции Харовски. Она работала секретарем в страховой компании State Farm Insurance Company, которой руководил её отец. Она решила от лица всех сотрудников поблагодарить папу за его умение руководить, и зарегистрировала в Торговой палате США 16 октября (день рождения её отца) как профессиональный праздник руководителя — День Босса.

Сегодня этот праздник отмечают не только в США, но и в Великобритании, Австралии и Южной Африке.

Всемирный день анестезиолога.

В этот день, в 1846 году, была проведена первая в истории медицины операция под наркозом. В Массачусетском госпитале в Бостоне хирург Джон Уоррен провел успешное удаление обширной опухоли на шее у пациента по имени Гилберт Эббот под эфирным наркозом.

32 года назад (1990) был принят Закон РСФСР «О референдуме РСФСР».

В соответствии с документом, всероссийский референдум — «всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни республики».

Право принятия решения о проведении плебисцита принадлежало Съезду народных депутатов РСФСР, а в периоды между съездами — Верховному Совету России. Народные депутаты могли принять такое решение либо по собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одного миллиона граждан РСФСР, имеющих право на участие в референдуме, или не менее одной трети от общего числа народных депутатов РСФСР.

На референдум нельзя было выносить вопросы об изменении статуса и территориальной целостности субъектов РСФСР, о налогах, бюджете, об амнистии, помиловании, чрезвычайных и срочных мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безопасности населения. Решения, принятые на всероссийском плебисците, обладали высшей юридической силой и не нуждались в каком-либо утверждении.

Этот закон стал первым законодательным актом в истории СССР, регламентирующим проведение референдумов.

60 лет назад (1962) впервые вышла в эфир радиостанция «Юность».

Инициатива её создания принадлежала известному барду Юрию Визбору. Передачи радиостанции, среди первых авторов которых Юрий Визбор, Ада Якушева, Максим Кусургашев, выходили в среднем более 90 часов в месяц. В 1980-х «Юность» стала одной из первых радиостанций, начавших работать в прямом эфире.

В 1990 году радиостанции выделили собственную частоту, а в 1995 году ей был придан общероссийский статус. К сожалению, в январе 2014 года эфирное вещание «Юности» было прекращено.

63 года назад (1959) в Москве открылся первый подземный переход.

Он был открыт на площади Маяковского, под улицей Горького (ныне Тверской).

До конца 1959 года были открыты переходы на пересечении проспекта Маркса (Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд) с улицей Горького, а также, у «Детского мира», и, в начале Ленинского проспекта под Октябрьской площади.

76 лет назад (1946) был приведен в исполнение приговор Нюрнбергского трибунала.

Судебный процесс над главными нацистскими военными преступниками (Нюрнбергский процесс) проводился в Международном военном трибунале с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Перед судом предстала почти вся правящая верхушка фашистской Германии — высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники. В ходе Нюрнбергский процесса состоялось более 400 открытых судебных заседаний, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3 тысяч документов, включая фото- и кинообвинений.

С 30 сентября по 1 октября 1946 года проходило оглашение приговора. Международный военный трибунал признал практически всех подсудимых виновными в осуществлении заговора с целью подготовки и ведения агрессивных войн, а также в совершении бесчисленных военных преступлений и тягчайших злодеяний против человечности. К смертной казни были приговорены 12 нацистских преступников: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхель, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, Борман (заочно). Остальные получили различные сроки тюремного заключения. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны завершена оборона Одессы.

Отдельная Приморская армия и Черноморский флот, а также народное ополчение города 73 дня (оборона города началась 5 августа) удерживали войска противника, которые имели пятикратное превосходство в силах. Жители Одессы установили 40 тысяч мин, вырыли свыше 250 километров противотанковых рвов, соорудили более 250 заградительных баррикад на улицах города.

Героическая оборона Одессы сковала продвижение правого крыла немецко-фашистских войск группы армий «Юг» на восток. Противник потерял 160 тысяч солдат и офицеров, около 200 самолётов, порядка 100 танков.

В конце сентября 1941 года ставка Верховного главнокомандования приняла решение использовать войска, которые обороняли Одессу, для усиления обороны Крымского полуострова. С 1 по 16 октября кораблями и судами Черноморского флота в обстановке строжайшей секретности из города были вывезены все войска, часть гражданского населения, а также большое количество вооружения и боевой техники.

Вечером 16 октября в Одессу вошла румынская армия. Город находился в оккупации почти два с половиной года (907 дней). 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции войсками 3-го Украинского фронта город был освобождён. Советским войскам значительную помощь оказали партизаны и подпольщики.

В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Одессы», которой награждены свыше 30 тысяч человек. 8 мая 1965 года Одессе было присвоено звание «Города-героя».

104 года назад (1918) были опубликованы декреты Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение об единой трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики».

Эти документы также известные как «Декларация о единой трудовой школе», были разработаны Государственной комиссией по просвещению под руководством А. В. Луначарского, Н. К. Крупской, П. Н. Лепешинского.

Все школы объявлялись государственными, светскими, бесплатными и обязательными для всех детей школьного возраста, с совместным обучением мальчиков и девочек. Были установлены две ступени образования: «школа I ступени, для детей от 8 до 13 лет, и школа II ступени, для детей от 13 до 17 лет». Пол­ный курс средней школы должен был составлять 9 лет.

Большая роль отводилась детскому труду, а также физическому и эстетическому воспитанию детей.

104 года назад (1918) был основан Государственный научный центр РФ «НАМИ».

16 октября 1918 года Научно-технический отдел ВСНХ принял решение о создании в Москве Научной автомобильной лаборатории. Позднее она была преобразована в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). В 1994 году он получил статус Государственного научного центра Российской Федерации.

НАМИ — первый отечественный научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. За годы своей деятельности институт внес значительный вклад в развитие отечественного автостроения, тракторостроения, автомобильного и авиационного двигателестроения и оказал большое влияние на развитие науки в этих областях.

169 лет назад (1853) началась Крымская война 1853-1856 годов.

Причинами развязывания боевых действий стал дипломатический конфликт по вопросу контроля Вифлеемской церкви Рождества Христова, а также ввод российских войск в Молдавию и Валахию. 16 октября 1853 года, после отказа императора Николая I вывести войска с этих территории, турецкий султан Абдул-Меджид объявил России войну. 1 ноября Николай I подписал Манифест «О войне с Оттоманской Портою».

Первоначально Россия одержала ряд побед на Кавказе, а русский флот под командованием Павла Нахимова полностью уничтожили турецкий в Синопском сражении. В 1854 году, для того чтобы предотвратить поражение Турции, в войну вступили Англия и Франция, а позднее - Сардинское королевство.

Боевые действия велись на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, и даже на Камчатке и Курилах. Основные же события войны развернулись на юго-западном побережье Крымского полуострова, где расположен Севастополь — главная российская военно-морская база на Черном море.

Войска коалиции, высадившись в Крыму, нанесли ряд поражений российской армии и начали осаду Севастополя. После 339 дней обороны город был взят.

После его падения военные действия фактически прекратились. В начале 1856 года начались переговоры о заключении мирного договора.

30 марта 1856 года в Париже представители России, Франции, Англии, Турции и Сардинии, а также Австрии и Пруссии подписали Парижский мирный договор. Согласно договоренностям, Россия в обмен на захваченные коалицией Севастополь, Балаклаву и другие крымские города возвращала Турции Карс. Также уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Кроме того, России и Турции запрещалось иметь на Чёрном море военный флот, а на побережье военные крепости и арсеналы. Черноморские проливы объявлялись закрытыми для военных судов всех стран.