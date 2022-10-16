. Дмитрий Хрусталев просит, чтобы Екатерина Варнава родила ему ребенка

Ведущий и артист Дмитрий Хрусталев хочет детей от бывшей. Пока бывший супруг Екатерины Варнавы Александр Молочников откровенно делился подробностями развода с ней, она предпочитала хранить молчание. И лишь недавно заговорила о личной жизни. Молочников в интервью заявил о том, Варнава хотела стать мамой в браке с ним. Однако отношениям пришел конец и планы о пополнении звезда отложила на некоторый срок. И тут в нужный момент появился бывший, который все еще надеется на воссоединение — и это никто иной, как Дмитрий Хрусталев, с которым актриса встречалась около двух лет.Екатерина поделилась в соцсетях видео с ним, на котором он делится своими надеждами. «Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя», — обращается Хрусталев. Варнава прокомментировала. «Митька хочет, чтобы я ему ребенка родила», — объяснила она, но тут же сказала, что ее не нравится идея бывшего. «Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?» — упрашивает он. Конечно же, о своих планах ведущий говорил с иронией, но кто знает, может былые чувства вспыхнут вновь? К слову, устройством личной жизни вовсю занимается экс-муж Екатерины. Молочникова заподозрили в романе с экс-женой депутата Сергея Капкова. Очевидцы свидания в Центральном парке Нью-Йорка отметили, что они обнимались и выглядели влюбленными. Никто из них пока не подтвердил отношения и не отреагировал на распространившуюся информацию.