. Джейми Ли Кертис вышла в свет вместе с трансгендерной дочерью и высказалась против трансфобии
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Джейми Ли Кертис вышла в свет вместе с трансгендерной дочерью и высказалась против трансфобии

Джейми Ли Кертис вышла в свет вместе с трансгендерной дочерью и высказалась против трансфобии

На днях в Голливуде состоялась премьера фильма "Хэллоуин заканчивается", которую главная звезда картины Джейми Ли Кертис посетила вместе со своими приемными детьми — дочерью Энни и трансгендерной дочерью Руби.


Актриса не так часто появляется на публике в окружении семьи, однако уже на следующий день муж Кристофер Гест и обе дочери вновь сопровождали ее на мероприятие, где Джейми чествовали за заслуги в кино. Как и многие другие звезды до нее, она оставила отпечатки своих рук и ног в цементе на голливудской Аллее славы перед кинотеатром TLC Chinese Theatre.


Джейми Ли Кертис с мужем и дочерьми


Мелани Гриффит, Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер

Отметим, что у Джейми очень хорошие отношения с обеими дочерьми. О трансгендерном переходе Руби актриса рассказала в прошлом году журналу AARP The Magazine, подчеркнув, что гордится своим ребенком.

На днях в беседе с испанским изданием Cadena SER 63-летняя актриса призналась, что очень боится за Руби, столкнувшейся с общественным осуждением и даже ненавистью. Отчасти этот страх в реальной жизни помогает Джейми так хорошо справляться с ролями в фильмах ужасов.

Я знаю, что такое настоящие угрозы. Люди угрожают жизни моей трансгендерной дочери. Многие хотят стереть ее с лица земли, чтобы таких, как она, просто не существовало.

Звезда в очередной раз высказалась против трансфобии.

Как будто мы ничему не научились из истории фашизма. Как будто не понимаем, к чему могут привести такие вещи. Истребление живых людей, это ужасает.

Ранее Джейми говорила журналистам, что история Руби помогла ей понять, что пол "не фиксирован" и что жизнь — это "постоянные метаморфозы".


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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