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Евросоюзу предсказали изменения в политике антироссийских санкций

Евросоюзу предсказали изменения в политике антироссийских санкцийПравящая партия Венгрии сочла, что ЕС изменит политику санкций из-за мнения венгров

Евросоюз может изменить политику санкций в отношении России в результате национальных консультаций, начавшихся в Венгрии, предсказал представитель правящей партии страны «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик. Его слова приводит ТАСС.

Мнение миллионов венгров, которые они, как уверен Холлик, выскажут в ходе консультаций, заставит ЕС изменить санкционную политику, так как Брюссель не сможет его игнорировать. По утверждению пресс-секретаря ФИДЕС, власти Евросоюза «находятся в отрыве от реалий» и не замечают, что санкции произвели обратный эффект и разрушают европейскую экономику,

Холлик также высказался против ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, посчитав, что это наносит ущерб европейскому туристическому сектору.

Национальные консультации в Венгрии проходят в режиме рассылок по почте анкет с вопросами по поводу санкций против России. Респондентам предлагается ответить на семь вопросов, в том числе об их отношении к санкциям на поставки нефти, газа, угля, древесины, возможным санкциям в области ядерной энергетики, ограничениям для российских туристов. Участие в опросе добровольное.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил разное отношение к вопросу антироссийских санкций среди стран Европейского союза. «Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, а другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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