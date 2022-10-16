. Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Ольгой Кормухиной
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Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Ольгой Кормухиной

Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Ольгой Кормухиной
Певец Филипп Киркоров признался, что артистка не может его терпеть. По мнению Филиппа Киркорова, Ольга Кормухина придирается к нему еще с советских времен. За противостоянием Филиппа Киркорова и Ольги Кормухиной поклонники артистов наблюдают давно. В последнее время колкость отношений только усилилась, народный артист рассказал о том, как он видит эту ситуацию.
«Она неравнодушна ко мне с 88 года, с первого дня нашей встречи. Не могла пройти мимо, чтобы гадость какую-нибудь не сказать или не ударить меня. А я такой маленький… Это она сейчас святая, а тогда вела себя по-другому», - цитирует короля российской эстрады «СтарХит». По словам певца, тогда ему было всего 18 лет, он ощущал себя маменькиным сынком, и ему было крайне сложно отвечать на нападки артистки. «Может она тогда в меня влюбилась и это со злости, что на меня другая певица положила глаз?» - рассудил Киркоров.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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