. Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи

Вадим Карасев

Новым кастинг-менеджером на проекте назначили Ивана Барзикова, но на сегодняшний день это далеко не единственные изменения. Обновленная версия повлияла и на внутренние правила жизни на Поляне.Мария Сайлова поделилась, что у всех участников Дом-2 теперь лишают средств связи. При этом телефоны возвращают лишь после полуночи. Но оказалось, что данный запрет касается далеко не всех. Например, сам Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ активно делятся новостями с Поляны в дневное время.Дополнительно участникам было решено вернуть возможность совместных вечеринок. И первая тусовка, организаторами которой стали братья-близнецы Артем и Женя Прохоренко, уже привели к своим последствиям. Кто-то пытался покинуть Дом-2, как в своё время сбегал Алексей Адеев.Судя по всему, все запреты и изменения относятся исключительно к новичкам. Бывшим участникам, как всегда, новые законы не писаны. Что думаете на этот счёт?