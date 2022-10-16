. Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
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Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи

Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
В данный момент на Дом-2 изменился не только кастинг-менеджер, коим сейчас является Иван Барзиков, но и внутренние правила жизни участников. Новым кастинг-менеджером на проекте назначили Ивана Барзикова, но на сегодняшний день это далеко не единственные изменения. Обновленная версия повлияла и на внутренние правила жизни на Поляне.

Мария Сайлова поделилась, что у всех участников Дом-2 теперь лишают средств связи. При этом телефоны возвращают лишь после полуночи. Но оказалось, что данный запрет касается далеко не всех. Например, сам Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ активно делятся новостями с Поляны в дневное время.

Дополнительно участникам было решено вернуть возможность совместных вечеринок. И первая тусовка, организаторами которой стали братья-близнецы Артем и Женя Прохоренко, уже привели к своим последствиям. Кто-то пытался покинуть Дом-2, как в своё время сбегал Алексей Адеев.

Судя по всему, все запреты и изменения относятся исключительно к новичкам. Бывшим участникам, как всегда, новые законы не писаны. Что думаете на этот счёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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