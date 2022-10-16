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Фото и подробности теракта на полигоне под Белгородом, где убили 11 мобилизованных

Фото и подробности теракта на полигоне под Белгородом, где убили 11 мобилизованных

Вчера на полигоне Западного военного округа в Белгородской области был расстрелян личный состав подразделения. Террористы, предположительно, граждане стран СНГ, убили 11 человек.


Теракт случился на одном из полигонов в Белгородской области во время занятия по огневой подготовке. Двое граждан, по одной из версий, Узбекистана устроили стрельбу. В результате погибли 11 человек, 15 ранены. Террористы уничтожены снайперами. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.

По предварительным данным, преступники добровольно явились на службу, заявив, что приняли такое решение из патриотических целей. Мужчинам выдали оружие и спустя несколько дней они открыли огонь по сослуживцам.

«Они пришли в военкомат, сказали: «Хотим Родину защищать, помогать». Им выдали оружие, отправили в часть, четыре дня они были там, потом на огневых начали всех стрелять. Постреляли 28 человек. Офицер на огневой, снайпер — убил их», — сообщает источник.

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по данному факту. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Один из очевидцев рассказал, что конфликт возник на почве религиозных взглядов. Якобы представители национальностей, исповедующих мусульманство решили написать рапорт об увольнении, на что подполковник обвинил их в трусости, указав на вероисповедание.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших солдат. «Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», — написала он в соцсетях.


# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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