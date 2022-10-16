. Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страны
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Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страны

Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страныГенпрокурор Болгарии Гешев обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страны

Сайты государственных организаций, аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии были атакованы, вероятно, русскими хакерами. Об этом в своем Twitter сообщил генпрокурор страны Иван Гешев.

Порталы подверглись массовым DDoS-атакам. Содержимое сайтов и персональные данные посетителей остались невредимыми, но доступ к ним был затруднен, сообщили агентству BTA в Министерстве внутренних дел республики.

Глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сафаров рассказал, что следы кибератаки ведут в российский город Магнитогорск. По его словам, неясно, действовал ли хакер в одиночку, либо за нападением стоит некая группа.

Позднее российская группировка хакеров KillNet заявила о своей причастности к блокировке десяти сайтов государственных ведомств Болгарии, в том числе сайта президента. Хакеры объяснили, что так они приговорили правительство Болгарии «к сетевому краху и позору за предательство перед Россией и поставку оружия Украине».

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По материалам: lenta.ru

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