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Глава ДНР наградил дочь Кадырова

Глава ДНР наградил дочь КадыроваГлава ДНР Пушилин наградил орденом Дружбы дочь главы Чечни Айшат Кадырову

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил орденом Дружбы министра культуры Чечни и дочь главы республики Айшат Кадырову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемая Айшат Рамзановна, мы совсем недавно имели возможность посетить Чеченскую Республику. А сегодня уже имеем возможность принимать вас в Донецкой Народной Республике. Ваш визит является значимым для нас. Мы понимаем сколько делает чеченский народ для освобождения Донецкой Народной Республики и защиты в целом нашей большой Родины — России», — сказал он.

Пушилин отметил, что Кадырова известна как защитница прав человека и делает многое для поддержки участников специальной военной операции России на Украине. «Помогаете им и своим искусством, и словом и молитвой. Уверен, что ваш визит станет началом новых проектов, взаимодействия и укрепления дружбы между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Я очень рад вручить вам орден Дружбы», — заключил он.

Кадырова поблагодарила главу ДНР и передала ему приветствие от главы Чечни.

В конце декабря Айшат Кадырова получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне. Поводом для награждения назвали «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики», укрепление взаимодействия между властью и гражданским обществом, а также высокий профессионализм и популяризация культурно-исторического наследия Чечни.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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