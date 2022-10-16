. Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть осторожными и предусмотрительными

17 октября 2022 года будет напряженным днем для многих представителей знаков зодиака, есть риск допустить серьезные ошибки. Анжела Перл предупредила, что пора научиться отделять иллюзии от реальности. Скорее всего, не удастся достичь поставленных целей и довести до конца многие начатые дела. Возможны проблемы в отношениях.

Гороскоп на 17 октября для знаков зодиака стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

В этот день будет сложно сохранять спокойствие. Возникнут смелые идеи, которые захочется сразу воплотить в жизнь. Не стоит ждать от окружающих поддержки. Они будут лишь мешать и отвлекать пустыми разговорами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Рекомендуется сохранять спокойствие и терпение. Все получится, если удастся избежать споров и конфликтов. Все спорные моменты лучше обсуждать спокойно, не на повышенных тонах. Идеи близких людей покажутся странными, но не стоит сразу критиковать их. Возможны небольшие денежные поступления.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этот день удастся завершить начатые дела до конца. Успеха добьются те, кто много времени уделял саморазвитию. Важные вопросы лучше решать во второй половине дня. Нужно постараться не нервничать из-за мелочей, все быстро решится.

Гороскоп на 17 октября для знаков зодиака стихии Земли

Дева (23 августа — 22 сентября)

В первой половине дня не удастся избежать бессмысленной суеты. Странные поручения и споры с коллегами отнимут много времени и сил. Рекомендуется сосредоточиться на важном проекте и не обращать внимания на окружающих.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День выдастся интересным, удастся быстро решать многие вопросы. Не исключены неожиданные предложения от начальства. Во второй половине дня получится встретиться с друзьями, провести время в комфортной обстановке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День выдастся насыщенным, удастся взяться за новый, перспективный проект. В некоторых вопросах важно проявлять настойчивость и упорство. Вечером рекомендуется уделить время близким людям, они нуждаются в поддержке и заботе.

Гороскоп на 17 октября для знаков зодиака стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День выдастся сложным, произойдет много неприятных недоразумений. Сложно будет сохранять спокойствие. Не стоит рассчитывать на поддержку окружающих, действовать придется самостоятельно. Чтобы достичь поставленных целей, придется проявить фантазию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не стоит терять веру в себя, даже если окружающие откажут в поддержке. Не исключены неожиданные путешествия. Прежде чем принять важное решение, стоит все тщательно обдумать. Не исключены неожиданные перемены в отношениях в лучшую сторону.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день рекомендуется довести до конца начатые дела. Работая с новыми людьми, удастся добиться успеха. Важно не лениться и делать все здесь и сейчас. Желательно заранее обзавестись поддержкой. Лучше не делиться идеями и планами с малознакомыми людьми.

Гороскоп на 17 октября для знаков зодиака стихии Воды

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Самое время поставить перед собой цели. Можно обратиться за помощью к близким людям. Отличное время для обучения, полученная информация пригодится в ближайшее время. Не нужно бояться проявлять инициативу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Даже простые решения будут даваться с трудом. Появятся сомнения касательно принятых решений. Не стоит доверять малознакомым людям. Рекомендуется вести себя сдержанно, не делиться важной информацией.

Рак (22 июня — 22 июля)

День выдастся напряженным, но интересным. Удастся решить сложные задачи. Во второй половине рекомендуется уделить время отдыху. Можно отправиться в салон урасоты, на спа-процедуры или прогуляться с друзьями. Получится наладить отношения с близкими людьми, решить спорные вопросы, которые давно не дают покоя.