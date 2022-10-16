. Григорий Лепс рассказал о своих выступлениях подшофе
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Григорий Лепс рассказал о своих выступлениях подшофе

Григорий Лепс рассказал о своих выступлениях подшофе
Певец Григорий Лепс рассказал о выпивке перед концертами. Артиста часто обвиняют в том, что он выходит к своим зрителям в нетрезвом виде. Певец заявил, что он просто эмоционально исполняет свои композиции и ведет расслабленно на сцене, а его поведение трактуют неправильно.
«С возрастом ты понимаешь, что в выпившем состоянии на сцене работать практически невозможно. Степень опьянения, конечно, может быть разной… 300 г – и пересыхает задняя стенка, начинаются проблемы со звукоизвлечением и так далее», - прокомментировал Григорий Лепс rr-life.ru. Он говорит, что выходит на сцену и полностью отдает себя работе. Кроме того, ему на самом деле все равно, как трактуют его поведение.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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