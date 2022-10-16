. Хэллоуин в 2022 году отпразднуем в ночь с понедельника на вторник

Среди новых, но очень популярных праздничных торжеств особое значение имеет Хэллоуин. Это событие связано с мистикой, страшными событиями и необычными мистическими явлениями. Торжество ежегодно отмечают в конце октября. Расскажем не только о дате в 2022 году, но и об истории и традициях праздника.

Дата Хэллоуин в 2022 году





Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. Праздник возник вследствие того, что кельты, делившие год на две равные половины, первый период — с мая по октябрь — считали добрым и светлым, а период с ноября по апрель — холодным и, соответственно, временем зла и тьмы. Ночь с 31 октября на 1 ноября была рубежом между этими двумя отрезками года — именно на нее приходится Хэллоуин в 2022 году.

История праздника

Хэллоуин относится к европейским праздникам, а они, как известно, берут свое начало ее с дохристианской эпохи. Так же и мистическое торжество имеет свою историю появления.

Когда-то древние кельты отмечали праздник, который назывался Самайн. Он был посвящен сбору урожая, но мало кто знает, что именно Самайн является прародителем современного Хэллоуина.

Кельты считали, что в священную ночь Самайна стирается грань между двумя мирами. Следовательно, души и нечисть свободно могли разгуливать по земле. Чтобы защитить себя от воздействия зла, кельты наряжались в звериные шкуры и приносили жертвы.

С появлением христианства праздник Самайн утратил популярность в европейских странах. Со временем 1 ноября Папа Римский назначил новый праздник — День всех святых. На английском торжество звучало как All Hallows Even, спустя некоторое время название сократили до привычного нам Хэллоуин.

Традиции праздника

В Россию Хэллоуин пришел в 90-е и еще не успел обрасти традициями, подобными тем, что существуют в Европе или Америке, где Хэллоуин праздновался веками.

В Америке местные жители украшают свои дома разными декорациями, связанными с трупами, зомби, паутиной, могилами и т.д. Также дети, переодетые в нечисть, ходят по домам со словами: “Сладость или гадость”, в свою очередь дружелюбные соседи дают им конфеты.

Тыква считается главным атрибутом Хэллоуина. Из овоща принято вырезать зловещие фонарики. В России празднование торжества также является популярным.