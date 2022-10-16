. "Хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный" – экс-канцлер Австрии Курц рассказал в мемуарах о Путине

Вадим Карасев

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал российского президента Владимира Путина "хладнокровным, дисциплинированным и всегда хорошо подготовленным человеком". Эти и прочие воспоминания от личных встреч с мировыми лидерами экс-глава австрийского правительства изложил в мемуарах "Поговорим о политике", пишет РИА Новости.

С президентом РФ Курц встречался семь раз в качестве канцлера и министра иностранных дел республики. Первую зарубежную поездку вне Евросоюза в качестве главы Кабмина Курц совершил в 2018 году, посетив Москву. Экс-канцлер был восхищён Кремлём, комплекс показался ему "совсем другим измерением".

Бывший канцлер Австрии назвал Путина очень "хладнокровным, дисциплинированным и хорошо подготовленным" человеком, отмечая, что он оказался полной противоположностью Дональда Трампа, в тот момент занимавшего пост президента США.

"Как личность Путин - полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая. Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики. Я никогда не сидел за длинным белым столом, о котором сообщали в СМИ [в ходе встреч Путина во время пандемии коронавируса]. Мы сидели в двух креслах перед камином. Это было до того, как разразилась пандемия", - поделился Курц.

Как утверждает Курц, в основном между ним и Путиным обсуждались экономические вопросы, но время от времени российский президент в своих тезисах касался геополитики и вопроса расширения НАТО на восток.

"Одним из вопросов, который Путин поднимал одним из первых, кстати, на каждой встрече, было его разочарование в НАТО. По его мнению, они нарушили свое обещание не продвигаться дальше на восток", - пишет Курц.

Комментируя актуальные события, экс-глава австрийского правительства предположил, что военный конфликт на Украине "будет иметь много других последствий". Так, уже сейчас "наблюдается рост цен, кризис всего товарного рынка, цен на энергоносители, и вскоре в других частях мира возникнут серьезные проблемы с продовольственной безопасностью". Курц подчеркнул, что, с его точки зрения, рано или поздно "любая война заканчивается переговорами", и "это реалистичный путь".

Экс-канцлер также рассказал о встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Курц написал в автобиографии, что в 2019 году увидел "неожиданно жизнерадостного и вежливого американского президента, совсем не такого, каким предполагали его медийные образы".

"Трамп вообще очень эмоциональный персонаж. Он вступает в разговор с большой долей спонтанности и в игровой форме испытывает безграничную радость, узнавая своего собеседника с помощью вопросов, а также бросая [ему] вызов конкретными утверждениями или сбивая с толку", – охарактеризовал Курц американского президента.

Несмотря на то что между Вашингтоном и Брюсселем в годы президентства Трампа существовал ряд разногласий, американский лидер "задал приличный темп" и несколько раз вызвал улыбку у своего гостя. Курц привел несколько цитат американского коллеги, отметив его искреннее убеждение в том, что "Австрия может считать себя счастливой, потому что там много гидроэлектроэнергии из-за географического положения", а также что там есть "лесные городки" и что австрийцы "практически живут в лесу".

С Ангелой Меркель во время ее работы на посту канцлера ФРГ Курц впервые встретился в 2017 году. Взаимопонимание между главами правительств "было очень хорошим", рассказал австрийский лидер. После первых встреч Меркель сама предложила Курцу перейти на "ты", что "было необычно для нее, поскольку она была на "вы" даже со значительной частью своих министров". В ряде важных вопросов, однако, (ситуации в области миграции и во взаимоотношениях с Турцией) мнения Вены и Берлина оказались "диаметрально противоположными", констатировал Курц.

"На пресс-конференции в Берлине 31 августа 2015 года Ангела Меркель сказала фразу, которая войдет к учебники истории: "Мы сделаем это!" [о приеме сотен тысяч беженцев из Сирии в ЕС]. Я никогда не разделял и не поддерживал это мнение, но я не верю в то, что нужно сводить все к одному утверждению. Кризис с беженцами был гораздо более сложным", - рассказал Курц, добавив, что Австрия была "союзником Германии по многим вопросам", но "пойти по пути [поддержки иммигрантов из Африки и Ближнего востока], который, как я чувствовал, нанесет большой ущерб, я не мог себе представить", – поделился Курц.

Весной бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия России для достижения мира. Он призвал ЕС предложить такой мирный план, который устроил бы и Киев, и президента России Владимира Путина.