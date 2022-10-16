. «Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид»: Как трогательно вспоминают актёра Робби Колтрейна фанаты и коллеги

К сожалению, 14 октября 2022 года поклонники книг и фильмов о маленьком волшебнике Гарри Поттере были омрачены известием о смерти британского актёра Робби Колтрейна, сыгравшего колоритного и доброго персонажа — Рубеуса Хагрида. В сети мгновенно отреагировали как коллеги, так и фанаты поттерианы, вспоминая и посвящая трогательные рисунки харизматичному актёру. Мы также отдаём дань памяти добродушному великану в кино и не менее добродушному человеку в жизни.

На 73-м году жизни покинул мир актёр Робби Колтрейн

Всем нам актёр наиболее известен по роли Рубеуса Хагрида из фильмов о Гарри Поттере. Также Робби снимался в таких фильмах, как «Из ада», «Ван Хельсинг», «Двенадцать друзей Оушена», «Сокровище нации». Робби Колтрейн снимался и в знаменитых фильмах о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз», «И целого мира мало». В общей сложности Робби снялся в 147 фильмах.

Вот как отреагировала на это печальное известие писательница Джоанн Роулинг

Дэниел Рэдклифф также вспомнил своего партнёра по съёмочной площадке

Своё заявление Дэниел сделал заявление для CNN через своего представителя:

Робби был одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал, мы постоянно смеялись. Особенно приятны воспоминания о том, как он поддерживал нас на съёмках «Узника Азкабана», когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида: он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать наш боевой дух. Мне очень повезло, что я работал с ним, и очень грустно, что его больше нет. Он был невероятным актером и прекрасным человеком.

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Одно из самых приятных воспоминаний о «Гарри Поттере» — это ночная съемка первого фильма в Запретном лесу. Мне было 12. Робби заботился и присматривал за всеми вокруг него. Без усилий. И всех смешил. Без усилий. Он был огромным дружелюбным гигантом на экране и таким же в реальной жизни. Люблю тебя, друг — спасибо тебе за всё…

О добродушном великане вспомнила и Бонни Райт, она же Джинни Уизли

Моё сердце разбито смертью Робби Колтрейна. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби блестяще изобразил душевное тепло Хагрида, чувство дома и безусловную любовь к своим ученикам и волшебным созданиям. Даже когда мы были детьми, Робби всегда относился ко мне и моим коллегам, как к равным профессионалам. Знаете, такое отношение, которое вселяет уверенность и чувство единения. Спасибо за весь этот смех. Скучаю по тебе, Робби. Посылаю лучи любови вашей семье. Покойся с миром 🧡

Руперт Гринт, известный как Рон Уизли, не остался в стороне и выразил соболезнования на своей странице в соцсети

Моё сердце разбилось, когда я узнал, что Робби ушёл. Никогда не забуду запах сигар и театрального клея для бороды — чудесное сочетание. Никто другой на этой планете не смог бы так сыграть Хагрида, только Робби. Точно, как Хагрид в книгах и фильмах, Робби был и в жизни — тёплый, отзывчивый и весёлый. Человек с огромным сердцем, который продолжал присматривать за нами даже десятилетия спустя. Посылаю любовь его семье. Увидимся на другой стороне, Бобсер.

Фанаты поттерианы и самого Робби Колтрейна бурно отреагировали в сети на новость о его смерти. Желая почтить память любимого актёра, люди стали посвящать ему трогательные арты. И вот некоторые из них.

«Покойся с миром, Робби Колтрейн. Спасибо тебе за все»

«Тебя будет не хватать. Мы никогда не забудем тебя»

1950-2022

Прощай, Робби Колтрейн

Палочки вверх, господа!

«Хогвартс без тебя не Хогвартс, Хагрид»

Прощай, большой друг!

«Покойся с миром, Робби Колтрейн»

Мы будем скучать по тебе, Хагрид…

Прощай…

В добрый путь

А это последние слова Робби Колтрейна, посвящённые прекрасному миру «Гарри Поттера»

Мы запомним Робби Колтрейна как яркого и харизматичного актёра, подарившего нам множество приятных кино-воспоминаний. Палочки вверх!