. Илья Авербух устроил скандал на ледовом шоу

Хореограф Илья Авербух был возмущен оценками судий. Накануне на Первом канале стартовало шоу «Ледниковый период. Снова вместе». В первый же день на льду разгорелись нешуточные страсти. Фигурист Илья Авербух, выступающий тренером одной из команд-участников, посчитал, что его подопечным были поставлены несправедливые оценки. Прославленный спортсмен не стал молчать и в весьма резкой форме отчитал жюри. Причем, Авербух уверен, что его пара откатала не хуже, чем Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепуренко, получившие от жюри наивысшие баллы.«Что происходит? Откуда появились четыре оценки 6.0, на фоне того, что показали в предыдущем номере Милохин-Медведева? И номер вы не поняли, но они выиграли, это как? Вы ни одной паре не поставили все 6.0, а здесь вам показалось?», — возмутился наставник. Примечательно, что зрители шоу поддержали супруга Елизаветы Арзамасовой бурными аплодисментами, а вот члены жюри не изменили своего решения, ограничившись лишь общими фразами. Напомним, что в состав команды Ильи Авербуха входят Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев. Наставником второй команды выбрали Александра Жулина.