. Илья Авербух устроил скандал на ледовом шоу
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Илья Авербух устроил скандал на ледовом шоу

Илья Авербух устроил скандал на ледовом шоу
Хореограф Илья Авербух был возмущен оценками судий. Накануне на Первом канале стартовало шоу «Ледниковый период. Снова вместе». В первый же день на льду разгорелись нешуточные страсти. Фигурист Илья Авербух, выступающий тренером одной из команд-участников, посчитал, что его подопечным были поставлены несправедливые оценки. Прославленный спортсмен не стал молчать и в весьма резкой форме отчитал жюри. Причем, Авербух уверен, что его пара откатала не хуже, чем Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепуренко, получившие от жюри наивысшие баллы.
«Что происходит? Откуда появились четыре оценки 6.0, на фоне того, что показали в предыдущем номере Милохин-Медведева? И номер вы не поняли, но они выиграли, это как? Вы ни одной паре не поставили все 6.0, а здесь вам показалось?», — возмутился наставник. Примечательно, что зрители шоу поддержали супруга Елизаветы Арзамасовой бурными аплодисментами, а вот члены жюри не изменили своего решения, ограничившись лишь общими фразами. Напомним, что в состав команды Ильи Авербуха входят Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев. Наставником второй команды выбрали Александра Жулина.
# Шоу-бизнес Авербух Илья
По материалам: z-aya

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