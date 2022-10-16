. Илона Маска назвали спонсором терроризма

Вадим Карасев

Представитель ЛНР Мирошник назвал Илона Маска спонсором терроризмаСюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Основатель SpaceX Илон Маск является спонсором терроризма. Такое мнение агентству ТАСС высказал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — заявил он.

Мирошник предположил, что изначально Маск отказался оплачивать для Украины работу системы спутниковой связи Starlink в ответ на «откровенно хамское поведение» со стороны украинского режима. Однако впоследствии он передумал, поскольку его крупнейшие заказчики — Пентагон и правительство США — надавили на бизнесмена, уверен дипломат.

В ночь на 16 октября Маск заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева. «Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал миллиардер в своем Twitter.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает платить за обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск попросил ведомство взять финансирование услуг связи на себя. Общая сумма расходов до конца 2023 года составляет 520 миллионов долларов.

Впоследствии, комментируя вопрос об оплате, Илон Маск заявил, что этот шаг стал ответом на слова бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. «Мы всего лишь следуем его совету», — написал бизнесмен о дипломате, который нецензурно послал его из-за слов о Крыме.