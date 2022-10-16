. Илону Маску предрекли судьбу Трампа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илону Маску предрекли судьбу Трампа

Илону Маску предрекли судьбу Трампа

Угрозы расправой, "клеветнические" кампании в Интернете и ряд федеральных расследований касаемо деятельности американского миллиардера Илона Маска походят на аналогичные проблемы экс-президента США Дональда Трампа. Параллель провел автор материала для The American Thinker Раджан Лаад.

Как утверждает обозреватель, основателя SpaceX и Tesla начали обвинять в расизме сразу после новостей о возможной покупке миллиардером соцсети Twitter. Косвенно подтверждают существование "анти-масковской кампании" федеральные расследования, начатые осенью текущего года. Лаад предположил, что некие "либералы" в американском истеблишменте не хотели бы терять социальную сеть в качестве рупора собственных позиций.


"Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия", — пишет Лаад.

В июле миллиардер передумал приобретать Twitter, и критика в его сторону временно прекратилась. После того как Маск вернулся к идее покупки соцсети, его "травля", как пишет обозреватель, продолжилась. Масло в огонь подлили заявления бизнесмена о гипотетическом урегулировании украинского конфликта и ситуации с Тайванем. После этого отдельные СМИ и пользователи Интернета начали подозревать самого богатого человека в сговоре с Москвой или Пекином.

Лаад утверждает, что федеральное правительство США "недовольно" желанием Илона Маска поддерживать свободу слова и сменить статус-кво в информационном пространстве. Поэтому автор The American Thinker спрогнозировал еще большую травлю бизнесмена со стороны СМИ и федеральных ведомств.

Похожее развитие событий, пишет журналист, прослеживалось и в ситуации вокруг президентства Трампа: активная критика со стороны Демократической партии, попытки объявить импичмент, обвинения в сговоре с Россией не позволили ему активнее вести свою политику в годы правления и вынудили идти на компромиссы.

3 октября миллиардер Илон Маск усомнился в победе Украины в случае начала полномасштабной войны с Россией. Предприниматель призвал стороны к миру. Он рассказал о своем видении урегулирования украинского конфликта. По мнению Маска, следует устроить еще одно голосование "в аннексированных регионах под наблюдением ООН", Крым признать "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", обеспечить водоснабжение Крыма и гарантировать нейтральный статус Украины.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В США обвинили Байдена в безразличии к проблемам американцев
В США обвинили Байдена в безразличии к проблемам американцев
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести
Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру
Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру
Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страны
Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты
Илону Маску предрекли судьбу Трампа
Илону Маску предрекли судьбу Трампа
Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы
Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы
Илона Маска назвали спонсором терроризма
Илона Маска назвали спонсором терроризма
Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика
Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий потенциал на максимум
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси

Еще по теме

В США сравнили травлю Маска и Трампа
Илону Маску предрекли рождение ребенка-Антихриста
Twitter может забанить аккаунт Дональда Трампа
Продажу Twitter Маску одобрили