. Илону Маску предрекли судьбу Трампа

Вадим Карасев

Угрозы расправой, "клеветнические" кампании в Интернете и ряд федеральных расследований касаемо деятельности американского миллиардера Илона Маска походят на аналогичные проблемы экс-президента США Дональда Трампа. Параллель провел автор материала для The American Thinker Раджан Лаад.

Как утверждает обозреватель, основателя SpaceX и Tesla начали обвинять в расизме сразу после новостей о возможной покупке миллиардером соцсети Twitter. Косвенно подтверждают существование "анти-масковской кампании" федеральные расследования, начатые осенью текущего года. Лаад предположил, что некие "либералы" в американском истеблишменте не хотели бы терять социальную сеть в качестве рупора собственных позиций.

"Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия", — пишет Лаад.



В июле миллиардер передумал приобретать Twitter, и критика в его сторону временно прекратилась. После того как Маск вернулся к идее покупки соцсети, его "травля", как пишет обозреватель, продолжилась. Масло в огонь подлили заявления бизнесмена о гипотетическом урегулировании украинского конфликта и ситуации с Тайванем. После этого отдельные СМИ и пользователи Интернета начали подозревать самого богатого человека в сговоре с Москвой или Пекином.

Лаад утверждает, что федеральное правительство США "недовольно" желанием Илона Маска поддерживать свободу слова и сменить статус-кво в информационном пространстве. Поэтому автор The American Thinker спрогнозировал еще большую травлю бизнесмена со стороны СМИ и федеральных ведомств.

Похожее развитие событий, пишет журналист, прослеживалось и в ситуации вокруг президентства Трампа: активная критика со стороны Демократической партии, попытки объявить импичмент, обвинения в сговоре с Россией не позволили ему активнее вести свою политику в годы правления и вынудили идти на компромиссы.



3 октября миллиардер Илон Маск усомнился в победе Украины в случае начала полномасштабной войны с Россией. Предприниматель призвал стороны к миру. Он рассказал о своем видении урегулирования украинского конфликта. По мнению Маска, следует устроить еще одно голосование "в аннексированных регионах под наблюдением ООН", Крым признать "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", обеспечить водоснабжение Крыма и гарантировать нейтральный статус Украины.