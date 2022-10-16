. Ингеборге Дапкунайте вынесла мозги звездному стилисту и его команде

Александр Рогов рассказал о работе с актрисой Ингеборге Дапкунайте. Стилист в модном бизнесе не первый год. За долгую карьеру ему пришлось организовать множество фотосессий для глянцевых журналов и поработать со звездами разной величины. Однако больше всего его поразила выходка Ингеборги Дапкунайте. В интервью Светлане Бондарчук на Youtube-канале «Света вокруг света» Рогов поделился воспоминаниями. С первого взгляда Дапкунайте показалась ему весьма капризной особой. Ведущий модных передач на СТС предположил, что с ней будет тяжело работать. «Мы запустили процесс. Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет». И ушла», — начал рассказывать стилист. Высказав все претензии, Ингеборга Дапкунайте ушла, но пообещала скоро вернуться. Стилист вспоминает, пока актрисы не было на площадке, он попросил команду вести себя максимально тактично. «Просто, пожалуйста, все молчим. Делаем, что скажет, потому что на личности она не переходила», — говорил он своим коллегам.Однако Дапкунайте скоро вернулась и удивила всех своим заявлением. «Вы прошли проверочку. Что надо делать? На полу валяться? На лестницу лезть? Я полезу!» — со смехом согласилась она на все условия. Рогов утверждает, что со звездами такой величины проще всего сотрудничать. По его словам, они не предъявляют невыполнимых требований и согласны работать в любых условиях. «Чем больше звезда, тем меньше будет гонора», — заявил он. Сложности возникают с артистами, которые недавно начали свою карьеру или редко появляются в громких премьерах. «Чем меньше звезда или это какая-то сбитая летчица, там это будет труднее: «Это я не ношу, это я не надену, это будет не красиво». Ты потом, как уж на сковородке, должен вертеться», — возмущается стилист. Он также рассказал о съемках спецпроекта для Chanel с Ренатой Литвиновой. По словам ведущего, актрисе нужно было нарядиться в прозрачную блузку. Она не стала возмущаться и отказываться. «Ни разу не пискнула», — вспоминает стилист о совместной работе.