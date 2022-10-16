. Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5
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Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5

Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5


Microsoft и Sony все еще не могут справиться с дефицитом Xbox Series X и Playstation 5, но уже активно ходят разговоры о возможном выпуске новых более мощных консолей. Еще в мае этого года корпорация TCL Technology отмечала, что консоли «9.5 поколения», то есть улучшенные версии Xbox Series X и Playstation 5, выйдут в 2023-2024 годах.

Если верить информации от известного игрового инсайдера Tez2, который неоднократно сообщал точную информацию (в основном, о проектах Rockstar), студии уже получили девкиты новых мощных версий консолей. Об этом он заявил на форуме GTA, отвечая на сообщения пользователей, по его словам: «Большинство AAA-студий должны уже были получить комплекты для разработки под консоли промежуточного поколения или должны получить их к началу нового года». Никакими деталями больше Tez2 не поделился, отметив лишь, что он не предполагает эту информацию, а имеет уверенность в ней.

Напомним, на слайдах TCL Technology было отмечено, что новые консоли будут целиться в разрешение до 8K.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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