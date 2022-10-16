. Иван Охлобыстин сцепился с Дмитрием Назаровым

Актер Иван Охлобыстин наехал на артиста Дмитрия Назарова. На концерте на Красной площади Охлобыстин призвал называть спецоперацию на Украине «священной войной». Пламенная речь артиста вызвала неоднозначную реакцию у коллег. Актер Дмитрий Назаров решил выразить свое отношение к столь яркому сравнению в стихотворной форме. В Сети появилось видео, на котором главный герой сериала «Кухня» критикует Охлобыстина. «Какая «гойда», парень? Ты опричник?», — обратился он к звезде «Интернов» в стихотворной форме. По некоторым версиям, этот клич был популярен во времена Ивана Грозного именно у опричников, которые совершали набеги на боярские дома. «Ты должен был кричать со сцены «гу-га», ведь с этим криком смерти вопреки шли штрафники, храня в бою друг друга, как мы сейчас всем миром штрафники», — заключил 65-летний актер.Однако Охлобыстин не стал молчать и не оставил творчество Назарова без внимания. В своем блоге он отметил, что в штрафных батальонах служили в том числе предатели родины, а не только попавшие туда по ошибке. «От какой части соблаговолите декларировать? Вы вроде сам не особо пострадавший. Если не ошибаюсь, имеете звание народного артиста? Пришлось с бумагами по нужным кабинетам немало побегать, наверно?» — иронизирует 56-летний артист. Охлобыстин уточнил, что любит родину безвозмездно. По его мнению, есть более важные дела, нежели получение заветного статуса, например, сбор гуманитарной помощи или встреча с бойцами русской армии. «Бросьте истерить и поезжайте с концертами на передовую. Поговорите с теми, о ком у вас душа болит. Если болит, конечно», — заключил он.