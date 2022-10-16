. Юрист объяснил, когда квартиру могут проверить без согласия собственника
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Юрист объяснил, когда квартиру могут проверить без согласия собственника

Юрист объяснил, когда квартиру могут проверить без согласия собственника

Определенные структуры в некоторых случаях имеют право прийти с проверками по месту жительства граждан без их согласия, объяснил в интервью с агентством "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Владелец жилья должен впустить полицию, если правоохранители имеют постановление на обыск. В других случаях можно отказать в предоставлении доступа на территорию помещения, к примеру, при визите Госжилинспекции или коммунальных служб. ФНС проводит проверки, если собственник ведет предпринимательскую деятельность на дому.


Стоит помнить, что отказ от проверки воспринимается негативно. Он может привести к применению мер ответственности. Если собственник квартиры не пустит в нее полицейских, ему может грозить статья 19.3 КоАП РФ, согласно которой предусматривается ответственность за неповиновение законному требованию. Если не пустить сотрудника коммунальной службы, и это приведет к прорыву водопроводных труб, собственник понесет гражданскую ответственность.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура начала проверки фирм, отказавшихся принимать повестки на своих работников. Первым четырем организациям Москвы, в которых по итогам проверок подтвердились факты отказа от вручения повесток, были повторно вручены повестки от военкомата Москвы - это ООО "Инсейлс Рус", ООО "Сервисмедицина", ООО "ГБР", ООО "ВсеИнструменты.ру".

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По материалам: uposters.ru

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